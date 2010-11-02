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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:30

Хелп - премиальный 3.0

Знатоки, помогите разобраться, плиз. Пользуюсь премиальным 3.0 (в основном для консьерж-сервиса и немного для посещения залов по приорити пасс) и до апреля просто перебрасывал туда-сюда 15 тыс. гривен на накопительный счет и обратно - этого было достаточно. С апреля правила ужесточили, а я в длительнлй командировке не в Украине и физически траты по карте никак не сделаю, 450 грн. в месяц за обслуживание откровенно много.
Помогите, плиз, советами и лайфхаками.
Как-то можно это обойти?
Думал перечисление на приват сделать через sendmoney.pb.ua - в банке сказали, эти операции теперь не засчитывают. Платить через easypay по реквизитам самому себе... комиссия неприятная, хотя, конечно, не 450 гривен.
Поделитесь тут или в личку, плиз, какие еще варианты
DDIM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

  DDIM написав:Помогите, плиз, советами и лайфхаками

засчитывают пополнение в ИБ своей кредитки на 15К/мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 538539540541
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