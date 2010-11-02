Знатоки, помогите разобраться, плиз. Пользуюсь премиальным 3.0 (в основном для консьерж-сервиса и немного для посещения залов по приорити пасс) и до апреля просто перебрасывал туда-сюда 15 тыс. гривен на накопительный счет и обратно - этого было достаточно. С апреля правила ужесточили, а я в длительнлй командировке не в Украине и физически траты по карте никак не сделаю, 450 грн. в месяц за обслуживание откровенно много. Помогите, плиз, советами и лайфхаками. Как-то можно это обойти? Думал перечисление на приват сделать через sendmoney.pb.ua - в банке сказали, эти операции теперь не засчитывают. Платить через easypay по реквизитам самому себе... комиссия неприятная, хотя, конечно, не 450 гривен. Поделитесь тут или в личку, плиз, какие еще варианты