Знатоки, помогите разобраться, плиз. Пользуюсь премиальным 3.0 (в основном для консьерж-сервиса и немного для посещения залов по приорити пасс) и до апреля просто перебрасывал туда-сюда 15 тыс. гривен на накопительный счет и обратно - этого было достаточно. С апреля правила ужесточили, а я в длительнлй командировке не в Украине и физически траты по карте никак не сделаю, 450 грн. в месяц за обслуживание откровенно много. Помогите, плиз, советами и лайфхаками. Как-то можно это обойти? Думал перечисление на приват сделать через sendmoney.pb.ua - в банке сказали, эти операции теперь не засчитывают. Платить через easypay по реквизитам самому себе... комиссия неприятная, хотя, конечно, не 450 гривен. Поделитесь тут или в личку, плиз, какие еще варианты
Спасибо. А с кредитки только тратить? Или есть возможность как-то вывести эту сумму, если средства не кредитные? У меня особо тратить не получается, думальнайти какие-то варианты перебросить/перечислисть/ и тд
sens написав:Шановний клієнте! - (20.03.2018) Повідомлення про повторну ідентифікацію для клієнтів, чиї рахунки відкрито до 01.07.2017 року та які після 01.07.2017 року не заповнювали анкету - Опитувальник
Шановний клієнте!
Запрошуємо Вас до найближчого зручного для Вас відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" для проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, та для заповнення Опитувальника на виконання вимог Національного Банку України щодо уточнення інформації про клієнтів банку (п.72 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ №417 від 26.06.2015).
Просимо Вас звернутись у відділення Банку до 16.04.2018р. з оригіналами документів, які є обов"язковими для проходження повторної ідентифікації, а саме:
- паспорт чи інший документ, який його замінює та може бути використаним для укладення правочинів; - ідентифікаційний номер.
Приватним клієнтам, які не отримують заробітну плату чи пенсію/соціальні виплати на рахунки, відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль", мають тільки кредитний/депозитний рахунок тощо, додатково необхідно надати документ про отриманий дохід за 2017р. (довідка про доходи, декларація тощо).
Звертаємо Вашу увагу на те, що проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, є обов"язковим згідно з законодавством України. Тому просимо поставитись із розумінням до даного повідомлення та до необхідності візиту у відділення Банку та повідомляємо, що надана Вами інформація є конфіденційною та буде використовуватися Банком виключно у порядку, передбаченому діючим законодавством.
Відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Банк, як суб"єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта. Згідно з ч. 7 ст.9 та ч. 2 ст. 10 Закону Банк має право витребувати, а клієнт зобов"язаний надати інформацію/документи, необхідну/необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства, а в разі, коли клієнт не подав відповідну інформацію, Банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування).
У разі виникнення запитань, звертайтеся, будь ласка:
-в Інформаційний центр Банку: 0-800-500-500, (044) 490-88-88 (у м.Києві), 521 - для абонентів Vodafone, 068 490 08 88 - для абонентів Київстар
- Для Преміум клієнтів до Вашого персонального менеджера, або скористайтеся Преміум-лінією (044) 5905600, 0-800-500-501
DDIM написав:Спасибо. А с кредитки только тратить? Или есть возможность как-то вывести эту сумму, если средства не кредитные? У меня особо тратить не получается, думальнайти какие-то варианты перебросить/перечислисть/ и тд
Учтите что с кредитки p2p перевод банк не дает проводить. Остается только тратить безналом, т.к. снимать наличку нет смысла с нее.
DDIM написав:Знатоки, помогите разобраться, плиз. Пользуюсь премиальным 3.0 (в основном для консьерж-сервиса и немного для посещения залов по приорити пасс) и до апреля просто перебрасывал туда-сюда 15 тыс. гривен на накопительный счет и обратно - этого было достаточно. С апреля правила ужесточили, а я в длительнлй командировке не в Украине и физически траты по карте никак не сделаю, 450 грн. в месяц за обслуживание откровенно много. Помогите, плиз, советами и лайфхаками. Как-то можно это обойти? Думал перечисление на приват сделать через sendmoney.pb.ua - в банке сказали, эти операции теперь не засчитывают. Платить через easypay по реквизитам самому себе... комиссия неприятная, хотя, конечно, не 450 гривен. Поделитесь тут или в личку, плиз, какие еще варианты
650 грн. в месяц теперь
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»