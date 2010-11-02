RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:30

Хелп - премиальный 3.0

Знатоки, помогите разобраться, плиз. Пользуюсь премиальным 3.0 (в основном для консьерж-сервиса и немного для посещения залов по приорити пасс) и до апреля просто перебрасывал туда-сюда 15 тыс. гривен на накопительный счет и обратно - этого было достаточно. С апреля правила ужесточили, а я в длительнлй командировке не в Украине и физически траты по карте никак не сделаю, 450 грн. в месяц за обслуживание откровенно много.
Помогите, плиз, советами и лайфхаками.
Как-то можно это обойти?
Думал перечисление на приват сделать через sendmoney.pb.ua - в банке сказали, эти операции теперь не засчитывают. Платить через easypay по реквизитам самому себе... комиссия неприятная, хотя, конечно, не 450 гривен.
Поделитесь тут или в личку, плиз, какие еще варианты
DDIM
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

  DDIM написав:Помогите, плиз, советами и лайфхаками

засчитывают пополнение в ИБ своей кредитки на 15К/мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24123
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 2711 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

Спасибо.
А с кредитки только тратить? Или есть возможность как-то вывести эту сумму, если средства не кредитные? У меня особо тратить не получается, думальнайти какие-то варианты перебросить/перечислисть/ и тд
DDIM
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:30

  sens написав:Шановний клієнте! - (20.03.2018)
Повідомлення про повторну ідентифікацію для клієнтів, чиї рахунки відкрито до 01.07.2017 року та які після 01.07.2017 року не заповнювали анкету - Опитувальник

Шановний клієнте!

Запрошуємо Вас до найближчого зручного для Вас відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" для проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, та для заповнення Опитувальника на виконання вимог Національного Банку України щодо уточнення інформації про клієнтів банку (п.72 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ №417 від 26.06.2015).

Просимо Вас звернутись у відділення Банку до 16.04.2018р. з оригіналами документів, які є обов"язковими для проходження повторної ідентифікації, а саме:

- паспорт чи інший документ, який його замінює та може бути використаним для укладення правочинів;
- ідентифікаційний номер.

Приватним клієнтам, які не отримують заробітну плату чи пенсію/соціальні виплати на рахунки, відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль", мають тільки кредитний/депозитний рахунок тощо, додатково необхідно надати документ про отриманий дохід за 2017р. (довідка про доходи, декларація тощо).

Звертаємо Вашу увагу на те, що проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, є обов"язковим згідно з законодавством України. Тому просимо поставитись із розумінням до даного повідомлення та до необхідності візиту у відділення Банку та повідомляємо, що надана Вами інформація є конфіденційною та буде використовуватися Банком виключно у порядку, передбаченому діючим законодавством.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Банк, як суб"єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта.
Згідно з ч. 7 ст.9 та ч. 2 ст. 10 Закону Банк має право витребувати, а клієнт зобов"язаний надати інформацію/документи, необхідну/необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства, а в разі, коли клієнт не подав відповідну інформацію, Банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування).

У разі виникнення запитань, звертайтеся, будь ласка:

-в Інформаційний центр Банку:
0-800-500-500,
(044) 490-88-88 (у м.Києві),
521 - для абонентів Vodafone,
068 490 08 88 - для абонентів Київстар

- Для Преміум клієнтів
до Вашого персонального менеджера, або скористайтеся Преміум-лінією (044) 5905600, 0-800-500-501

- на сайт, де Ви можете залишити звернення: https://www.aval.ua/qfeedback/


А с кого-то хоть раз на деле все эти декларации/справки спросили?)
Shustoff
 
Повідомлень: 108
З нами з: 01.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:45

  DDIM написав:Спасибо.
А с кредитки только тратить? Или есть возможность как-то вывести эту сумму, если средства не кредитные? У меня особо тратить не получается, думальнайти какие-то варианты перебросить/перечислисть/ и тд

Учтите что с кредитки p2p перевод банк не дает проводить. Остается только тратить безналом, т.к. снимать наличку нет смысла с нее.
iamdimon
 
Повідомлень: 22
З нами з: 01.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:37

  DDIM написав:Знатоки, помогите разобраться, плиз. Пользуюсь премиальным 3.0 (в основном для консьерж-сервиса и немного для посещения залов по приорити пасс) и до апреля просто перебрасывал туда-сюда 15 тыс. гривен на накопительный счет и обратно - этого было достаточно. С апреля правила ужесточили, а я в длительнлй командировке не в Украине и физически траты по карте никак не сделаю, 450 грн. в месяц за обслуживание откровенно много.
Помогите, плиз, советами и лайфхаками.
Как-то можно это обойти?
Думал перечисление на приват сделать через sendmoney.pb.ua - в банке сказали, эти операции теперь не засчитывают. Платить через easypay по реквизитам самому себе... комиссия неприятная, хотя, конечно, не 450 гривен.
Поделитесь тут или в личку, плиз, какие еще варианты


650 грн. в месяц теперь :shock:
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 04.02.12
Подякував: 171 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:55

  clientage написав:
  Жерминаль написав:Сделайте,пожалуйста,кто-то перевод по портмоне. Ну никак не идёт:(((
Такие неудобства...

юзайте Платошу
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
и Платону мона звякнуть узнать очередную причину сбоя отправки перевода :)

Платоном менее удобно пользоваться. Надо все данные руками для каждой операции вводить. А в Портмоне только выбираешь нужные карты отправителя и получателя среди ранее сохранённых.
Andrew75
 
Повідомлень: 712
З нами з: 30.09.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

Andrew75 написав:
  clientage написав:
  Жерминаль написав:Сделайте,пожалуйста,кто-то перевод по портмоне. Ну никак не идёт:(((
Такие неудобства...

юзайте Платошу
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
и Платону мона звякнуть узнать очередную причину сбоя отправки перевода :)

Платоном менее удобно пользоваться. Надо все данные руками для каждой операции вводить. А в Портмоне только выбираешь нужные карты отправителя и получателя среди ранее сохранённых.
У меня активный, сделал шаблоны, при создании платежа выбираю шаблон, ввожу только сумму.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 04.09.10
Подякував: 101 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Інкогніто написав:У меня активный, сделал шаблоны, при создании платежа выбираю шаблон, ввожу только сумму.

А где там шаблон сделать? Там же нет никакой авторизации, просто страничка в интернете.
Andrew75
 
Повідомлень: 712
З нами з: 30.09.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 538539540541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, Ratatui, riwalir, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 311, 312, 313
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3126 429955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 21:15
mephala
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3050, 3051, 3052
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30519 3756049
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 21:13
-VICTOR-
БМ БАНК 1 ... 463, 464, 465
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4646 755761
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 20:22
Игорь Алексеевич
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5709)
06.04.2018 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.