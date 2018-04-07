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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:56
Інкогніто написав:
https://online.aval.ua
Наверно, мы с Вами о разных вещах говорим. Тут речь шла о пополнении карт Аваля через сервис Платона:https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
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Andrew75
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Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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Суб 07 кві, 2018 20:12
Анюта
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