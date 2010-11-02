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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:56

  Інкогніто написав:https://online.aval.ua

Наверно, мы с Вами о разных вещах говорим. Тут речь шла о пополнении карт Аваля через сервис Платона:
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ходил сегодня в банк по-поводу "писем счастья" в интернет-банкинге. Счёт у меня открыт после 1.07, но в упор не помню, чтобы заполнял какие-то анкеты и опросники. Так вот, сказали, что меня это не касается и отправили домой. Все последующие подобные сообщения сказали игнорировать. Ничего, кроме депозита "Универсальный" у меня там нет, даже карточек. Деньги налом заносил.
По происхождению средств: только от 200К гривен в сутки. За меньшее вопросов нет. Хз на каких основаниях у людей требовали что-то там при меньших цифрах.
Вот такие дела. По-ходу это больше формальность и отписки.
Shustoff
 
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  #<1 ... 539540541542
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