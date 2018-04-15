Наверно, мы с Вами о разных вещах говорим. Тут речь шла о пополнении карт Аваля через сервис Платона:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:56
Наверно, мы с Вами о разных вещах говорим. Тут речь шла о пополнении карт Аваля через сервис Платона:
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:41
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ходил сегодня в банк по-поводу "писем счастья" в интернет-банкинге. Счёт у меня открыт после 1.07, но в упор не помню, чтобы заполнял какие-то анкеты и опросники. Так вот, сказали, что меня это не касается и отправили домой. Все последующие подобные сообщения сказали игнорировать. Ничего, кроме депозита "Универсальный" у меня там нет, даже карточек. Деньги налом заносил.
По происхождению средств: только от 200К гривен в сутки. За меньшее вопросов нет. Хз на каких основаниях у людей требовали что-то там при меньших цифрах.
Вот такие дела. По-ходу это больше формальность и отписки.
Додано: Суб 14 кві, 2018 05:42
При открытии (и сопровождении действующего) карточного счета есть техническая возможность распечатать опросник из программы и дать клиенту на подпись уже заполненным. Но раз у Вас "там нет даже карточек", то 99%, что все же его заполняли от руки.
Форма опросника здесь:
Возможно, вспомните.
По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: для действующих клиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операции до ее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+
Для новых клиентов (кроме зарплатников и пенсионеров) предоставление документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств, является обязательным сразу, при первичной идентификации.
Додано: Суб 14 кві, 2018 05:51
Додано: Нед 15 кві, 2018 19:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
ДОбрий день!
Цікавить карта банку, яка бере участь у програмі Rewards від MasterCard.
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Додано: Нед 15 кві, 2018 20:32
см.
см. Тарифи за платіжними картками
Обычно эту кредитку открывают держателю Пакета Премиальный 3.0 по желанию банка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 кві, 2018 20:45
clientage
Дякую за інформацію!
Мене більше цікавить дебетна карта. Чи вони в них тільки кредитні?
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Додано: Нед 15 кві, 2018 20:49
Sirchyk, с ревардсом есть только кредитная карта
... делайте хоть что-нибудь!
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