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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 626
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 626
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:56

  Інкогніто написав:https://online.aval.ua

Наверно, мы с Вами о разных вещах говорим. Тут речь шла о пополнении карт Аваля через сервис Платона:
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ходил сегодня в банк по-поводу "писем счастья" в интернет-банкинге. Счёт у меня открыт после 1.07, но в упор не помню, чтобы заполнял какие-то анкеты и опросники. Так вот, сказали, что меня это не касается и отправили домой. Все последующие подобные сообщения сказали игнорировать. Ничего, кроме депозита "Универсальный" у меня там нет, даже карточек. Деньги налом заносил.
По происхождению средств: только от 200К гривен в сутки. За меньшее вопросов нет. Хз на каких основаниях у людей требовали что-то там при меньших цифрах.
Вот такие дела. По-ходу это больше формальность и отписки.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 05:42

  Shustoff написав:Ходил сегодня в банк по-поводу "писем счастья" в интернет-банкинге. Счёт у меня открыт после 1.07, но в упор не помню, чтобы заполнял какие-то анкеты и опросники. Так вот, сказали, что меня это не касается и отправили домой. Все последующие подобные сообщения сказали игнорировать. Ничего, кроме депозита "Универсальный" у меня там нет, даже карточек. Деньги налом заносил.
По происхождению средств: только от 200К гривен в сутки. За меньшее вопросов нет. Хз на каких основаниях у людей требовали что-то там при меньших цифрах.
Вот такие дела. По-ходу это больше формальность и отписки.


При открытии (и сопровождении действующего) карточного счета есть техническая возможность распечатать опросник из программы и дать клиенту на подпись уже заполненным. Но раз у Вас "там нет даже карточек", то 99%, что все же его заполняли от руки.

Форма опросника здесь: https://www.aval.ua/f/1/for_new_clients ... yv_FIZ.pdf

Возможно, вспомните.


По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: для действующих клиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операции до ее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+

Для новых клиентов (кроме зарплатников и пенсионеров) предоставление документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств, является обязательным сразу, при первичной идентификации.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 05:51

  Shustoff написав: Ничего, кроме депозита "Универсальный" у меня там нет, даже карточек.


Еще один нюанс: если у Вас нет картсчета, то ставка по "Универсальному" у Вас будет 0%. Вы уверены, что это действительно так?
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 14:06

Уверен. Там и вправду 0, чисто чтоб дома не хранить.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

ДОбрий день!

Цікавить карта банку, яка бере участь у програмі Rewards від MasterCard. http://rewards.mastercard.ua/banks/raifaizen#. Може хтось підкаже які там умови обслуговування, бо посилання на сайті веде в нікуди - http://aval.ua/personal/crediting/credi ... astercard/
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:32

  Sirchyk написав:ДОбрий день!

Цікавить карта банку, яка бере участь у програмі Rewards від MasterCard. http://rewards.mastercard.ua/banks/raifaizen#. Може хтось підкаже які там умови обслуговування, бо посилання на сайті веде в нікуди - http://aval.ua/personal/crediting/credi ... astercard/


см. https://www.aval.ua/personal/all_servic ... n/tarrifs/
см. Тарифи за платіжними картками
Обычно эту кредитку открывают держателю Пакета Премиальный 3.0 по желанию банка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:45

clientage
Дякую за інформацію!
Мене більше цікавить дебетна карта. Чи вони в них тільки кредитні?
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:49

Sirchyk, с ревардсом есть только кредитная карта
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:04

clientage
Дуже дякую.
Ну в них і тарифи на платину. :shock: В декілька разів дорожче ніж у ПУМБ, а в ОТП можна за місячний платіж 2 роки користуватися.
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Sirchyk
 
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