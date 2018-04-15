Додано: Суб 14 кві, 2018 05:42

Shustoff написав: Ходил сегодня в банк по-поводу "писем счастья" в интернет-банкинге. Счёт у меня открыт после 1.07, но в упор не помню, чтобы заполнял какие-то анкеты и опросники. Так вот, сказали, что меня это не касается и отправили домой. Все последующие подобные сообщения сказали игнорировать. Ничего, кроме депозита "Универсальный" у меня там нет, даже карточек. Деньги налом заносил.

По происхождению средств: только от 200К гривен в сутки. За меньшее вопросов нет. Хз на каких основаниях у людей требовали что-то там при меньших цифрах.

Вот такие дела. По-ходу это больше формальность и отписки. Ходил сегодня в банк по-поводу "писем счастья" в интернет-банкинге. Счёт у меня открыт после 1.07, но в упор не помню, чтобы заполнял какие-то анкеты и опросники. Так вот, сказали, что меня это не касается и отправили домой. Все последующие подобные сообщения сказали игнорировать. Ничего, кроме депозита "Универсальный" у меня там нет, даже карточек. Деньги налом заносил.По происхождению средств: только от 200К гривен в сутки. За меньшее вопросов нет. Хз на каких основаниях у людей требовали что-то там при меньших цифрах.Вот такие дела. По-ходу это больше формальность и отписки.

При открытии (и сопровождении действующего)счета есть техническая возможность распечатать опросник из программы и дать клиенту на подпись уже заполненным. Но раз у Вас "там нет даже карточек", то 99%, что все же его заполняли от руки.Форма опросника здесь:Возможно, вспомните.По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: дляклиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операцииее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+Дляклиентов (кроме зарплатников и пенсионеров) предоставление документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств, является обязательным сразу, при первичной идентификации.