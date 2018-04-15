|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 21:04
clientage
Дуже дякую.
Ну в них і тарифи на платину.
В декілька разів дорожче ніж у ПУМБ, а в ОТП можна за місячний платіж 2 роки користуватися.
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
-
Sirchyk
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 17.03.12
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 15 кві, 2018 21:14
Sirchyk написав:clientage
Дуже дякую.
Ну в них і тарифи на платину.
В декілька разів дорожче ніж у ПУМБ, а в ОТП можна за місячний платіж 2 роки користуватися.
Тарифы ж условно-бесплатные, т.е. если вы, например, в Прем 3.0 тратите на оплату товаров 15К/мес, то Платина со всем свом гамузом (до 5 карт в т.ч. Приорити Пасс, годовая турстрах) нашару выходит
Кстати, в ОТП для ВИП-пакета Премиальный(с ревардсом) тоже при тратах в магазинах 15К/мес бесплатное обслуживание Платиновой Виза Тикетс
У ПУМБы ж тоже условно-бесплатная абонка
Вообщем нуна научится играть по их правилам себе на пользу
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24194
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1949 раз.
- Подякували: 2717 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:27
jude_alex_2003 написав: i_ivanov_80 написав:
По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: для действующих клиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операции до ее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+
Добрий день.
Підкажіть - у дружини картка в Авалі (не кредитна) відкрита до 2017 року. Інколи кидаю у місяць може по 100 долларів в місяць зі Скрілл (у долларах, автоматом зараховуються у гривні), інколи з Вебмані (гривню). Будуть якісь питання щодо походження коштів? І як правильно себе повести? Якось раптово це
Дякую.
вряд ли кого то заинтересуют такие копейки
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7471
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30553
|3763434
|
|
|55567
|7146113
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4724
|764818
|
реклама
|