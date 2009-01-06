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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 626
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 626
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:04

clientage
Дуже дякую.
Ну в них і тарифи на платину. :shock: В декілька разів дорожче ніж у ПУМБ, а в ОТП можна за місячний платіж 2 роки користуватися.
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:14

  Sirchyk написав:clientage
Дуже дякую.
Ну в них і тарифи на платину. :shock: В декілька разів дорожче ніж у ПУМБ, а в ОТП можна за місячний платіж 2 роки користуватися.

Тарифы ж условно-бесплатные, т.е. если вы, например, в Прем 3.0 тратите на оплату товаров 15К/мес, то Платина со всем свом гамузом (до 5 карт в т.ч. Приорити Пасс, годовая турстрах) нашару выходит :wink:
Кстати, в ОТП для ВИП-пакета Премиальный(с ревардсом) тоже при тратах в магазинах 15К/мес бесплатное обслуживание Платиновой Виза Тикетс :)
У ПУМБы ж тоже условно-бесплатная абонка
Вообщем нуна научится играть по их правилам себе на пользу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:27

  jude_alex_2003 написав:
  i_ivanov_80 написав:По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: для действующих клиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операции до ее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+

Добрий день.
Підкажіть - у дружини картка в Авалі (не кредитна) відкрита до 2017 року. Інколи кидаю у місяць може по 100 долларів в місяць зі Скрілл (у долларах, автоматом зараховуються у гривні), інколи з Вебмані (гривню). Будуть якісь питання щодо походження коштів? І як правильно себе повести? Якось раптово це :)
Дякую.

вряд ли кого то заинтересуют такие копейки
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:19

господа, ахтунг ...
пропали текущие счета и депо Универсальный ... вижу тока счет карты ... у вас так же?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:22

Ви не один. Я теж сиджу памперс міняю, навіть пароль до форуму згадав :)
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:26

  vasyatko написав:Ви не один. Я теж сиджу памперс міняю, навіть пароль до форуму згадав :)


и кал не отвечает - что не жми начинает петь тот же айвиар - на оператора не переводит.
вот твари. хотел бабло на карту с Уни снять
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:34

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Скорее всего обнову какую-то накатывают, думаю утром все будет на месте. Всем спокойной ночи :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:57

Уни и текущие всплыли, НО - исчезли карточные !
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