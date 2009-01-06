clientage
Дуже дякую.
Ну в них і тарифи на платину. В декілька разів дорожче ніж у ПУМБ, а в ОТП можна за місячний платіж 2 роки користуватися.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 21:04
clientage
Дуже дякую.
Ну в них і тарифи на платину. В декілька разів дорожче ніж у ПУМБ, а в ОТП можна за місячний платіж 2 роки користуватися.
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Додано: Нед 15 кві, 2018 21:14
Тарифы ж условно-бесплатные, т.е. если вы, например, в Прем 3.0 тратите на оплату товаров 15К/мес, то Платина со всем свом гамузом (до 5 карт в т.ч. Приорити Пасс, годовая турстрах) нашару выходит
Кстати, в ОТП для ВИП-пакета Премиальный(с ревардсом) тоже при тратах в магазинах 15К/мес бесплатное обслуживание Платиновой Виза Тикетс
У ПУМБы ж тоже условно-бесплатная абонка
Вообщем нуна научится играть по их правилам себе на пользу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:27
вряд ли кого то заинтересуют такие копейки
Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:19
господа, ахтунг ...
пропали текущие счета и депо Универсальный ... вижу тока счет карты ... у вас так же?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:22
Ви не один. Я теж сиджу памперс міняю, навіть пароль до форуму згадав
Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:26
и кал не отвечает - что не жми начинает петь тот же айвиар - на оператора не переводит.
вот твари. хотел бабло на карту с Уни снять
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:34
IMPRINTER
Скорее всего обнову какую-то накатывают, думаю утром все будет на месте. Всем спокойной ночи
Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:57
Уни и текущие всплыли, НО - исчезли карточные !
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