jude_alex_2003 написав:i_ivanov_80 написав:По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: для действующих клиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операции до ее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+
Добрий день.
Підкажіть - у дружини картка в Авалі (не кредитна) відкрита до 2017 року. Інколи кидаю у місяць може по 100 долларів в місяць зі Скрілл (у долларах, автоматом зараховуються у гривні), інколи з Вебмані (гривню). Будуть якісь питання щодо походження коштів? І як правильно себе повести? Якось раптово це
Дякую.
Вероятность возникновения вопросов в Вашем случае стремится к нулю.