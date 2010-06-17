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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 626
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 626
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:15

  jude_alex_2003 написав:
  i_ivanov_80 написав:По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: для действующих клиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операции до ее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+

Добрий день.
Підкажіть - у дружини картка в Авалі (не кредитна) відкрита до 2017 року. Інколи кидаю у місяць може по 100 долларів в місяць зі Скрілл (у долларах, автоматом зараховуються у гривні), інколи з Вебмані (гривню). Будуть якісь питання щодо походження коштів? І як правильно себе повести? Якось раптово це :)
Дякую.


Вероятность возникновения вопросов в Вашем случае стремится к нулю.
i_ivanov_80
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  #<1 ... 541542543544
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