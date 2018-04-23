i_ivanov_80 написав:По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: для действующих клиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операции до ее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+
Добрий день. Підкажіть - у дружини картка в Авалі (не кредитна) відкрита до 2017 року. Інколи кидаю у місяць може по 100 долларів в місяць зі Скрілл (у долларах, автоматом зараховуються у гривні), інколи з Вебмані (гривню). Будуть якісь питання щодо походження коштів? І як правильно себе повести? Якось раптово це Дякую.
Вероятность возникновения вопросов в Вашем случае стремится к нулю.
Stringer написав:вряд ли кого то заинтересуют такие копейки
Так дружина і не ходила, не заповнювала анкету. Картка працює. З вебмані гроші приходять. Думаю не як міжнародний платіж, а просто зарахування з українського рахунку. А от Скрілл відмінили платіж. Спробую ще раз, але видно все ж хочуть щось від нас почути
clientage написав:Тарифы ж условно-бесплатные, т.е. если вы, например, в Прем 3.0 тратите на оплату товаров 15К/мес, то Платина со всем свом гамузом (до 5 карт в т.ч. Приорити Пасс, годовая турстрах) нашару выходит ... Вообщем нуна научится играть по их правилам себе на пользу
Умудрённые форумчане! Помогите любым советом, как играть по новым правилам, не тратя по 15к/месяц с дебетной карты в магазине? Уж очень не хочется расстаться с 500 гривнами через неделю ._. Раньше, как и некоторые другие, гонял 15к/месяц на Универсальный и/или по СЭПу в другие банки, неужели теперь всё это порезали и никаких обходных путей нет?
Думаю, если кто и нашел лазейку - в открытую не станет здесь "палить контору", чтобы банк не перекрыл кислород. Тем более, что только практика покажет - работает схема или нет... Я пока не нашел вариантов. Обидно, что "порезали" не только переводы между своими счетами внутри банка и на свои счета в других банках (что, на мой взгляд, вполне логично), но чем им не угодили платежи по СЭП на третьих лиц?
chel_v_valenkah написав:Помогите любым советом, как играть по новым правилам, не тратя по 15к/месяц с дебетной карты в магазине?
мона на 15К/мес пополнить внутри ИБ свою кредитку у Вали
Anadonta написав:но чем им не угодили платежи по СЭП на третьих лиц?
тож не понял этих Валькиных заморочек Причем для Активного это правило сохранено, а для Прем. почему-то зарубили Т.е. реально решили пустить под нож Прем-клиентофф. Небойсь страховок и ПриоритиПасс на всех не хватило
Востаннє редагувалось clientage в Пон 23 кві, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.