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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:15

  jude_alex_2003 написав:
  i_ivanov_80 написав:По поводу документов, подтверждающих финансовое состояние клиента/происхождение средств: для действующих клиентов их предоставление не является строго обязательным одновременно с опросником. Можно это сделать позже, то есть никогда. Настоятельно потребовать эти документы банк может в случаях, когда на счет будут заходить крупные суммы, особенно наличными и особенно если нерегулярно. 100% потребуют документ по конкретной операции до ее проведения в случае внесения в один опер. день 150 000+ грн либо снятия 200 000+

Добрий день.
Підкажіть - у дружини картка в Авалі (не кредитна) відкрита до 2017 року. Інколи кидаю у місяць може по 100 долларів в місяць зі Скрілл (у долларах, автоматом зараховуються у гривні), інколи з Вебмані (гривню). Будуть якісь питання щодо походження коштів? І як правильно себе повести? Якось раптово це :)
Дякую.


Вероятность возникновения вопросов в Вашем случае стремится к нулю.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Stringer написав:вряд ли кого то заинтересуют такие копейки

Так дружина і не ходила, не заповнювала анкету. Картка працює. З вебмані гроші приходять. Думаю не як міжнародний платіж, а просто зарахування з українського рахунку. А от Скрілл відмінили платіж. Спробую ще раз, але видно все ж хочуть щось від нас почути :)
jude_alex_2003
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:44

  clientage написав:Тарифы ж условно-бесплатные, т.е. если вы, например, в Прем 3.0 тратите на оплату товаров 15К/мес, то Платина со всем свом гамузом (до 5 карт в т.ч. Приорити Пасс, годовая турстрах) нашару выходит :wink:
...
Вообщем нуна научится играть по их правилам себе на пользу :)

Умудрённые форумчане!
Помогите любым советом, как играть по новым правилам, не тратя по 15к/месяц с дебетной карты в магазине? Уж очень не хочется расстаться с 500 гривнами через неделю ._.
Раньше, как и некоторые другие, гонял 15к/месяц на Универсальный и/или по СЭПу в другие банки, неужели теперь всё это порезали и никаких обходных путей нет?
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

650 грн.:)
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:57

chel_v_valenkah

Думаю, если кто и нашел лазейку - в открытую не станет здесь "палить контору", чтобы банк не перекрыл кислород. Тем более, что только практика покажет - работает схема или нет...
Я пока не нашел вариантов. Обидно, что "порезали" не только переводы между своими счетами внутри банка и на свои счета в других банках (что, на мой взгляд, вполне логично), но чем им не угодили платежи по СЭП на третьих лиц?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:02

Re: Райффайзен Банк Аваль

  chel_v_valenkah написав:Помогите любым советом, как играть по новым правилам, не тратя по 15к/месяц с дебетной карты в магазине?

мона на 15К/мес пополнить внутри ИБ свою кредитку у Вали 8)

  Anadonta написав:но чем им не угодили платежи по СЭП на третьих лиц?

тож не понял этих Валькиных заморочек :(
Причем для Активного это правило сохранено, а для Прем. почему-то зарубили
Т.е. реально решили пустить под нож Прем-клиентофф. Небойсь страховок и ПриоритиПасс на всех не хватило :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 23 кві, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:03

Re: Райффайзен Банк Аваль

тем что они не приносили доход и не имеют смысла как условия бесплатного использования :)
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:11

makor06, ну именно из-за СЭПа я держал вменяемый остаток на Унив-ом, щас порезал раз в 10 :(
А если банк хочет, шобы активно платили его кредитками, то хай даёт КБ, ну как у Симки или Таськи :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:13

  clientage написав:
  chel_v_valenkah написав:Помогите любым советом, как играть по новым правилам, не тратя по 15к/месяц с дебетной карты в магазине?

мона на 15К/мес пополнить внутри ИБ свою кредитку у Вали 8)

Эх, вот только кредитку эту ещё завести нужно. А потом с кредитки их ведь не вывести, кроме как через покупки, опять же?(
А покупать приятнее пластиком с кэшбеком)
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

  chel_v_valenkah написав:Эх, вот только кредитку эту ещё завести нужно

Для прем-клиентов там супер-кредитка, с ревардсом 8)
пополняха мабилы на 50грн стоит 620 баллов, 1 балл = 10грн трат, т.е. типа конский кэшбэк 0,81% :shock: :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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