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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 542543544545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:01

  chel_v_valenkah написав:
  clientage написав:Тарифы ж условно-бесплатные, т.е. если вы, например, в Прем 3.0 тратите на оплату товаров 15К/мес, то Платина со всем свом гамузом (до 5 карт в т.ч. Приорити Пасс, годовая турстрах) нашару выходит :wink:
...
Вообщем нуна научится играть по их правилам себе на пользу :)

Умудрённые форумчане!
Помогите любым советом, как играть по новым правилам, не тратя по 15к/месяц с дебетной карты в магазине? Уж очень не хочется расстаться с 500 гривнами через неделю ._.
Раньше, как и некоторые другие, гонял 15к/месяц на Универсальный и/или по СЭПу в другие банки, неужели теперь всё это порезали и никаких обходных путей нет?


Можно привести нового клиента и получить полугодовое обслуживание бесплатно для обоих, я так понимаю эта акция на определенных отделениях действует, мне приходило СМС в начале апреля.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:13

  clientage написав:
  chel_v_valenkah написав:Эх, вот только кредитку эту ещё завести нужно

Для прем-клиентов там супер-кредитка, с ревардсом 8)
пополняха мабилы на 50грн стоит 620 баллов, 1 балл = 10грн трат, т.е. типа конский кэшбэк 0,81% :shock: :shock:


вспомнила бабка як дивкою була ... а вы часом не ошиблись?
в ривирдсе давно была инфляция и таких цен уже нет с год наверное - на пополняхи их давно подняли:
50 грн. - 775
100 грн. 1550
200 грн. 3100
или в кабине у анала не такие цены как у остальных ?
не знаю как у анала - но у примата, цыгана, татарина и жабы цены на пополняхи одинаковые как указано выше.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:27

IMPRINTER

Да, потратить 7750 грн., чтобы пополнить телефон на 50 грн. - это сильно! В Эксиме при таких тратах в 10 раз больше "плюшек" выходит...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:29

  Anadonta написав:IMPRINTER

Да, потратить 7750 грн., чтобы пополнить телефон на 50 грн. - это сильно! В Эксиме при таких тратах в 10 раз больше "плюшек" выходит...


та понятно - пополняхи у ривордса очень невыгодные
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

  IMPRINTER написав:или в кабине у анала не такие цены как у остальных ?

не такие, чуток лучше :P но пользы от этого никакой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:46

clientage

А, кстати, Кредо так нормальный Rewards и не вернул?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:47

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:или в кабине у анала не такие цены как у остальных ?

не такие, чуток лучше :P но пользы от этого никакой


ну хорошо скока стоит у анала к примеру:
вог 500
комфи 500
алло 500
сильпо 200
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:54

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:или в кабине у анала не такие цены как у остальных ?

не такие, чуток лучше :P но пользы от этого никакой


ну хорошо скока стоит у анала к примеру:
вог 500
комфи 500
алло 500
сильпо 200

по 5800
сильпо 200 - 2,480 Балів
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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