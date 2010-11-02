clientage написав:Тарифы ж условно-бесплатные, т.е. если вы, например, в Прем 3.0 тратите на оплату товаров 15К/мес, то Платина со всем свом гамузом (до 5 карт в т.ч. Приорити Пасс, годовая турстрах) нашару выходит ... Вообщем нуна научится играть по их правилам себе на пользу
Умудрённые форумчане! Помогите любым советом, как играть по новым правилам, не тратя по 15к/месяц с дебетной карты в магазине? Уж очень не хочется расстаться с 500 гривнами через неделю ._. Раньше, как и некоторые другие, гонял 15к/месяц на Универсальный и/или по СЭПу в другие банки, неужели теперь всё это порезали и никаких обходных путей нет?
Можно привести нового клиента и получить полугодовое обслуживание бесплатно для обоих, я так понимаю эта акция на определенных отделениях действует, мне приходило СМС в начале апреля.
chel_v_valenkah написав:Эх, вот только кредитку эту ещё завести нужно
Для прем-клиентов там супер-кредитка, с ревардсом пополняха мабилы на 50грн стоит 620 баллов, 1 балл = 10грн трат, т.е. типа конский кэшбэк 0,81%
вспомнила бабка як дивкою була ... а вы часом не ошиблись? в ривирдсе давно была инфляция и таких цен уже нет с год наверное - на пополняхи их давно подняли: 50 грн. - 775 100 грн. 1550 200 грн. 3100 или в кабине у анала не такие цены как у остальных ? не знаю как у анала - но у примата, цыгана, татарина и жабы цены на пополняхи одинаковые как указано выше.
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