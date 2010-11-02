|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:45
Жерминаль написав:
Нету времени читать.
Сейчас в отделении,здесь как всегда ничего не знают. Закрывать премиальный и сразу переходить на Активный? Проведутся 10 операций если сделаю сегодня? Или все закрывать и через некоторое время открывать Активный?
Что там про нового клиента и обслуживание бесплатное на полгода? Гарячка сказала,что только для какого-то отдельного отделения в Киеве!
ничего специально закрывать не надо. Переход автоматически с сохранением карт. Только смска о закрытии приорити придет.Я даже заяв никаких не писал-устное пожелание менежеру о переходе.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:14
Anadonta написав:clientage
А, кстати, Кредо так нормальный Rewards и не вернул?
нет. один отстой без мгновенок
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34127
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5420 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55839
|7172336
|
Вів 24 кві, 2018 17:22
vovab
|
|3206
|438473
|
Вів 24 кві, 2018 17:17
tmp01
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4761
|769178
|
реклама
|