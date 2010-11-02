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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:45
Жерминаль написав:
Нету времени читать.
Сейчас в отделении,здесь как всегда ничего не знают. Закрывать премиальный и сразу переходить на Активный? Проведутся 10 операций если сделаю сегодня? Или все закрывать и через некоторое время открывать Активный?
Что там про нового клиента и обслуживание бесплатное на полгода? Гарячка сказала,что только для какого-то отдельного отделения в Киеве!
ничего специально закрывать не надо. Переход автоматически с сохранением карт. Только смска о закрытии приорити придет.Я даже заяв никаких не писал-устное пожелание менежеру о переходе.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:14
Anadonta написав:clientage
А, кстати, Кредо так нормальный Rewards и не вернул?
нет. один отстой без мгновенок
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:00
VLADPn написав: Жерминаль написав:
Нету времени читать.
Сейчас в отделении,здесь как всегда ничего не знают. Закрывать премиальный и сразу переходить на Активный? Проведутся 10 операций если сделаю сегодня? Или все закрывать и через некоторое время открывать Активный?
Что там про нового клиента и обслуживание бесплатное на полгода? Гарячка сказала,что только для какого-то отдельного отделения в Киеве!
ничего специально закрывать не надо. Переход автоматически с сохранением карт. Только смска о закрытии приорити придет.Я даже заяв никаких не писал-устное пожелание менежеру о переходе.
Спасибо,разобрались:)
А 10 операций если сделаю завтра будут учтены в апреле? Или нужно,чтоб они провелись по счету?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:10
Жерминаль
а що це ви на російську перешли? мабуть це не ви? )
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