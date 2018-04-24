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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 543544545546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:45

  Жерминаль написав:Нету времени читать.
Сейчас в отделении,здесь как всегда ничего не знают. Закрывать премиальный и сразу переходить на Активный? Проведутся 10 операций если сделаю сегодня? Или все закрывать и через некоторое время открывать Активный?

Что там про нового клиента и обслуживание бесплатное на полгода? Гарячка сказала,что только для какого-то отдельного отделения в Киеве!


ничего специально закрывать не надо. Переход автоматически с сохранением карт. Только смска о закрытии приорити придет.Я даже заяв никаких не писал-устное пожелание менежеру о переходе.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:14

  Anadonta написав:clientage

А, кстати, Кредо так нормальный Rewards и не вернул?


нет. один отстой без мгновенок
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:00

  VLADPn написав:
  Жерминаль написав:Нету времени читать.
Сейчас в отделении,здесь как всегда ничего не знают. Закрывать премиальный и сразу переходить на Активный? Проведутся 10 операций если сделаю сегодня? Или все закрывать и через некоторое время открывать Активный?

Что там про нового клиента и обслуживание бесплатное на полгода? Гарячка сказала,что только для какого-то отдельного отделения в Киеве!


ничего специально закрывать не надо. Переход автоматически с сохранением карт. Только смска о закрытии приорити придет.Я даже заяв никаких не писал-устное пожелание менежеру о переходе.


Спасибо,разобрались:)
А 10 операций если сделаю завтра будут учтены в апреле? Или нужно,чтоб они провелись по счету?
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:10

Жерминаль

а що це ви на російську перешли? мабуть це не ви? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Жерминаль написав:А 10 операций если сделаю завтра будут учтены в апреле? Или нужно,чтоб они провелись по счету?

Будут.
Плюс:
Період з дати початку надання Послуг до найближчого 06 числа не тарифікується. Обслуговування рахунку з 6-го числа, що слідує за датою оформлення пакету Послуг до наступного 06 числа місяця складає 0,01 грн.

Не уверен, правда, что это работает при смене тарифа.
Computer
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 07:19

Computer

Я переходил 30-го марта. Пятница последний рабочий день месяца. Понятно что никакие 10 операций я не делал и не собирался. Да и не успел бы.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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