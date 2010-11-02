Ага,не знала:))
Думала только "чистые покупки".
Можна сейчас,я так понимаю,сделать эти 10 операций через Универсальный?
А то уже некому мобильный пополнять:)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:05
Ага,не знала:))
Думала только "чистые покупки".
Можна сейчас,я так понимаю,сделать эти 10 операций через Универсальный?
А то уже некому мобильный пополнять:)))
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:08
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