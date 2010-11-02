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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:05

  IMPRINTER написав:
  Жерминаль написав:Но 10 операций по счету проходят через два-три дня?


а зачем вам магазин?
любая операция в ИБ засчитывается.
пополните 10 раз Универсальный


Ага,не знала:))
Думала только "чистые покупки".
Можна сейчас,я так понимаю,сделать эти 10 операций через Универсальный?
А то уже некому мобильный пополнять:)))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:08

  Жерминаль написав:А то уже некому мобильный пополнять:)))


Пополнить себе же 10 раз по 5 гривен :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:57

Re: Райффайзен Банк Аваль

зачем себе ? ) мне можно )))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:09

  justit написав:
  Жерминаль написав:А то уже некому мобильный пополнять:)))


Пополнить себе же 10 раз по 5 гривен :-)


У меня,что одна карта и один банк?:)))

Виктор,нема грошей:)) все клята кріпта забрала:)
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:39

кріпта як котики - треба хухати і дмухати! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:40

Не везет так не везет!
Только увидела.
Снимала вчера деньги в кассе пакет Премиальный,через час-полтора пакет менеджер перевел на Активный. Снялась комиссия 1% за снятия средств в кассе!
Должны вернуть комиссию по заяве? Что делать?:(
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:46

Re: Райффайзен Банк Аваль

По кредиткам есть хвишка. Но там % говно. Где-то в районе 0.5%
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:12

  Жерминаль написав:У меня,что одна карта и один банк?:)))


Ну, если Вы еще и владелец банков, то Ваши вопросы воистину чудны.

  Жерминаль написав:Виктор,нема грошей:)) все клята кріпта забрала:)


"Карты, банки, денег нет" (с) Жерминаль РИЧИ
justit
 
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