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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:05
IMPRINTER написав: Жерминаль написав:
Но 10 операций по счету проходят через два-три дня?
а зачем вам магазин?
любая операция в ИБ засчитывается.
пополните 10 раз Универсальный
Ага,не знала:))
Думала только "чистые покупки".
Можна сейчас,я так понимаю,сделать эти 10 операций через Универсальный?
А то уже некому мобильный пополнять:)))
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Жерминаль
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:08
Жерминаль написав:
А то уже некому мобильный пополнять:)))
Пополнить себе же 10 раз по 5 гривен
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justit
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:57
зачем себе ? ) мне можно )))
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:09
justit написав: Жерминаль написав:
А то уже некому мобильный пополнять:)))
Пополнить себе же 10 раз по 5 гривен
У меня,что одна карта и один банк?:)))
Виктор,нема грошей:)) все клята кріпта забрала:)
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Жерминаль
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:39
кріпта як котики - треба хухати і дмухати!
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:40
Не везет так не везет!
Только увидела.
Снимала вчера деньги в кассе пакет Премиальный,через час-полтора пакет менеджер перевел на Активный. Снялась комиссия 1% за снятия средств в кассе!
Должны вернуть комиссию по заяве? Что делать?:(
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Жерминаль
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Додано: Чет 26 кві, 2018 09:46
По кредиткам есть хвишка. Но там % говно. Где-то в районе 0.5%
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:12
Жерминаль написав:
У меня,что одна карта и один банк?:)))
Ну, если Вы еще и владелец банков, то Ваши вопросы воистину чудны.
Жерминаль написав:
Виктор,нема грошей:)) все клята кріпта забрала:)
"Карты, банки, денег нет" (с) Жерминаль РИЧИ
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:03
Жерминаль написав:
Не везет так не везет!
Только увидела.
Снимала вчера деньги в кассе пакет Премиальный,через час-полтора пакет менеджер перевел на Активный. Снялась комиссия 1% за снятия средств в кассе!
Должны вернуть комиссию по заяве? Что делать?:(
Ничего не делать, сумма снятия блокируется и списывается на следующий рабочий день по тарифу того пакета на условиях которого Вы обслуживаетесь.
В Активном тариф за снятие в кассе 1 %
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iamdimon
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Додано: Чет 26 кві, 2018 17:33
iamdimon написав: Жерминаль написав:
Не везет так не везет!
Только увидела.
Снимала вчера деньги в кассе пакет Премиальный,через час-полтора пакет менеджер перевел на Активный. Снялась комиссия 1% за снятия средств в кассе!
Должны вернуть комиссию по заяве? Что делать?:(
Ничего не делать, сумма снятия блокируется и списывается на следующий рабочий день по тарифу того пакета на условиях которого Вы обслуживаетесь.
В Активном тариф за снятие в кассе 1 %
Нет,сумма списалась день в день.
Условия пакетов я знаю.
И как это ничего не делать?:)))
Заяву на возврат уже написали и направили на главный офис.
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Жерминаль
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