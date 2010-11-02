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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:35

justit,скорее ответы Ваши совсем не в тему:))
Жерминаль
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:17

  Жерминаль написав:justit,скорее ответы Ваши совсем не в тему:))


Да я прикалываюсь.

И, не понял, зачем Вы играете в типичного банковского нищеброда?
Все эти "как мне успеть сдлать 10 операций, чтобы с меня банк не спиал часом 2-3 чашки капуччино" в купе с "у меня много кант и банков", это уже не смешно так, как было пару лет назад :-)
justit
 
Повідомлень: 4593
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 337 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:50

При чем здесь смешно не смешно. Зачем платить на ровном месте 120 грн.?
Так в месяц по всем картам тисячи две набежит.
Мне деньги легко не даются и даже 5 грн.не собираюсь никому дарить:)
Жерминаль
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 545546547548
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