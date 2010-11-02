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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:17
Да я прикалываюсь.
И, не понял, зачем Вы играете в типичного банковского нищеброда?
Все эти "как мне успеть сдлать 10 операций, чтобы с меня банк не спиал часом 2-3 чашки капуччино" в купе с "у меня много кант и банков", это уже не смешно так, как было пару лет назад
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:50
При чем здесь смешно не смешно. Зачем платить на ровном месте 120 грн.?
Так в месяц по всем картам тисячи две набежит.
Мне деньги легко не даются и даже 5 грн.не собираюсь никому дарить:)
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