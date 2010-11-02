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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:17
Да я прикалываюсь.
И, не понял, зачем Вы играете в типичного банковского нищеброда?
Все эти "как мне успеть сдлать 10 операций, чтобы с меня банк не спиал часом 2-3 чашки капуччино" в купе с "у меня много кант и банков", это уже не смешно так, как было пару лет назад
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:50
При чем здесь смешно не смешно. Зачем платить на ровном месте 120 грн.?
Так в месяц по всем картам тисячи две набежит.
Мне деньги легко не даются и даже 5 грн.не собираюсь никому дарить:)
Додано: Чет 26 кві, 2018 22:06
Re: Райффайзен Банк Аваль
Крипта уже не торт?
Додано: Чет 26 кві, 2018 22:45
korovas2
это ж не та Жерминаль - в марте Жерминаль заменили клоном и она перешла на мову оккупанта ) Надо ей устроить проверку - перечень тестов, ответы на которые знает тока настоящая Жерминаль )
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Додано: Чет 26 кві, 2018 23:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
Надо спросить сколько в тумбу надо засунуть баксов чтобы она отключилась
Додано: Чет 26 кві, 2018 23:52
korovas2
короче мы устроим этому непонятному Жерминатору ЗНО - куда эти бандиты украли нашу настоящую Жерминаль.
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