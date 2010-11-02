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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:35
justit,скорее ответы Ваши совсем не в тему:))
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Жерминаль
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Додано: Чет 26 кві, 2018 18:17
Жерминаль написав:
justit,скорее ответы Ваши совсем не в тему:))
Да я прикалываюсь.
И, не понял, зачем Вы играете в типичного банковского нищеброда?
Все эти "как мне успеть сдлать 10 операций, чтобы с меня банк не спиал часом 2-3 чашки капуччино" в купе с "у меня много кант и банков", это уже не смешно так, как было пару лет назад
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justit
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Додано: Чет 26 кві, 2018 18:50
При чем здесь смешно не смешно. Зачем платить на ровном месте 120 грн.?
Так в месяц по всем картам тисячи две набежит.
Мне деньги легко не даются и даже 5 грн.не собираюсь никому дарить:)
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Жерминаль
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Додано: Чет 26 кві, 2018 22:06
Жерминаль написав:При чем здесь смешно не смешно. Зачем платить на ровном месте 120 грн.?
Так в месяц по всем картам тисячи две набежит.
Мне деньги легко не даются и даже 5 грн.не собираюсь никому дарить:)
Крипта уже не торт?
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korovas2
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Додано: Чет 26 кві, 2018 22:45
korovas2
это ж не та Жерминаль - в марте Жерминаль заменили клоном и она перешла на мову оккупанта ) Надо ей устроить проверку - перечень тестов, ответы на которые знает тока настоящая Жерминаль )
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IMPRINTER
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Додано: Чет 26 кві, 2018 23:19
IMPRINTER написав:korovas2
это ж не та Жерминаль - в марте Жерминаль заменили клоном и она перешла на мову оккупанта ) Надо ей устроить проверку - перечень тестов, ответы на которые знает тока настоящая Жерминаль )
Надо спросить сколько в тумбу надо засунуть баксов чтобы она отключилась
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korovas2
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Додано: Чет 26 кві, 2018 23:52
korovas2
короче мы устроим этому непонятному Жерминатору ЗНО - куда эти бандиты украли нашу настоящую Жерминаль.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:23
IMPRINTER,corovas2,хлопці,та то ж я:)) настояща:)
35 штучок в тумбу можна втюхнуть,щоб накрилась:)))
В кріпту в грудні 2017 зайшла:) було -70%,але вже відбила і невеликий плюс:)
зараз сезон велосипедів:)
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Жерминаль
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:00
Жерминаль написав:
IMPRINTER,corovas2,хлопці,та то ж я:)) настояща:)
35 штучок в тумбу можна втюхнуть,щоб накрилась:)))
В кріпту в грудні 2017 зайшла:) було -70%,але вже відбила і невеликий плюс:)
зараз сезон велосипедів:)
в декабре в крипту? по 17 что ли?
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Stringer
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:40
Stringer написав:
Жерминаль написав:
IMPRINTER,corovas2,хлопці,та то ж я:)) настояща:)
35 штучок в тумбу можна втюхнуть,щоб накрилась:)))
В кріпту в грудні 2017 зайшла:) було -70%,але вже відбила і невеликий плюс:)
зараз сезон велосипедів:)
в декабре в крипту? по 17 что ли?
Там и до 20 проскакивало.
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Ratatui
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