В кріпту в грудні 2017 зайшла:) було -70%,але вже відбила і невеликий плюс:)
Интересно, как, если сейчас цены на уровне примерно 50% от декабрьских по большинству валют?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:53
Re: Райффайзен Банк Аваль
Жерминаль
Интересно, как, если сейчас цены на уровне примерно 50% от декабрьских по большинству валют?
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