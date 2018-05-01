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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 546547548549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:53

Re: Райффайзен Банк Аваль

Жерминаль

В кріпту в грудні 2017 зайшла:) було -70%,але вже відбила і невеликий плюс:)


Интересно, как, если сейчас цены на уровне примерно 50% от декабрьских по большинству валют?
Сержик
 
Повідомлень: 273
З нами з: 23.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 546547548549
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