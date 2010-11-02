Додано: Чет 26 кві, 2018 22:45

korovas2



это ж не та Жерминаль - в марте Жерминаль заменили клоном и она перешла на мову оккупанта ) Надо ей устроить проверку - перечень тестов, ответы на которые знает тока настоящая Жерминаль )

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