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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 546547548549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:29

Re: Райффайзен Банк Аваль

Понятно, пора валить
artemiustas
 
Повідомлень: 195
З нами з: 04.07.11
Подякував: 230 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:13

приятно была удивлена

artemiustas День мира и труда... Поздний вечер... Вопрос банальный - где б наличку снять? ПУМБ закрыт. ОТП что-то мудрое на дверь поставил... Ужас творится в Укрсибе - как в общественном туалете 80-х годов прошлого века: бумажки на полу, на подоконнике, везде... Но нет, это еще не ужас: ужас в том, что мой остаток по карте, оказывается, 0 грн! Во как! Нет, я не в такой степени напраздновалась, врете все, Укрсибы с французским акцентом, но врете! И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой! Ух, и остаток по карте - похоже, что правильно пишет... И банкомат новый! Что сам клавиатуру закрывает! Как же было приятно получить хрустященькие! Спасибо Вам за обслуживание! А то меня ругали, что люблю только Юнекс... Да, я действительно однолюбка - люблю одни хорошие банки! Удачной всем работы и радостного отдыха!
Marica
 
Повідомлень: 80
З нами з: 06.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:01

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Marica написав:остаток по карте, оказывается, 0 грн!


  Marica написав:И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой! Ух, и остаток по карте - похоже, что правильно пишет...


Вы не только любите хорошие банки, но также любите их немножко покормить денежками за просмотр остатка в банкомате... Похвальная забота.
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8276
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:11

  Marica написав:И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой!

А потом, в определенный момент, внезапно, все такой же крЫсивый Аваль (с) все так же будет продолжать рисовать вам крЫсивые остатки, но при попытке что-либо снять придет СМСка о необходимости явиться в отделение лично с опросником, декларацией о доходах, справкой, из военкомата (нужное подчеркнуть). Но зато все будет исключительно крЫсиво.

Что ж, "крысивость" - это бесспорно КРАЙНЕ важный критерий в выборе банка, очевидно, решающий.
artemiustas
 
Повідомлень: 195
З нами з: 04.07.11
Подякував: 230 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 546547548549
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