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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:14

Re: Райффайзен Банк Аваль

Вот только что позвонил робот с привата и надиктовал, что если через 10 дней не принесу им паспорт и иин - они закроют все мои счета.
в чем отличие от угроз аваля?
maxim2014
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:29

  maxim2014 написав:Вот только что позвонил робот с привата и надиктовал, что если через 10 дней не принесу им паспорт и иин - они закроют все мои счета.
в чем отличие от угроз аваля?

В том, что они просят простую идентификацию, с помощью документов, которые обязаны быть у любого гражданина, да и требуют не у всех (у меня не требовали). Аваль просит незнамо что, чего может, во-первых, не быть, во-вторых, содержать информацию, которой не хочется делиться неизвестно с кем, в-третьих, предъявленное их ещё и не устроить может. По-моему различия очень существенные.
M-Audio
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 23.03.11
Подякував: 192 раз.
Подякували: 212 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:31

M-Audio ну что... чересчур ответственно подошли к этому вопросу :D
maxim2014
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:40

Отношение Аваля

mustbe
 
Повідомлень: 425
З нами з: 27.12.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 547548549550
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