Вот только что позвонил робот с привата и надиктовал, что если через 10 дней не принесу им паспорт и иин - они закроют все мои счета.
в чем отличие от угроз аваля?
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:14
Re: Райффайзен Банк Аваль
Вот только что позвонил робот с привата и надиктовал, что если через 10 дней не принесу им паспорт и иин - они закроют все мои счета.
в чем отличие от угроз аваля?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:29
В том, что они просят простую идентификацию, с помощью документов, которые обязаны быть у любого гражданина, да и требуют не у всех (у меня не требовали). Аваль просит незнамо что, чего может, во-первых, не быть, во-вторых, содержать информацию, которой не хочется делиться неизвестно с кем, в-третьих, предъявленное их ещё и не устроить может. По-моему различия очень существенные.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:40
Отношение Аваля
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