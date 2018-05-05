Вот только что позвонил робот с привата и надиктовал, что если через 10 дней не принесу им паспорт и иин - они закроют все мои счета.
в чем отличие от угроз аваля?
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:14
Re: Райффайзен Банк Аваль
Вот только что позвонил робот с привата и надиктовал, что если через 10 дней не принесу им паспорт и иин - они закроют все мои счета.
в чем отличие от угроз аваля?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:29
В том, что они просят простую идентификацию, с помощью документов, которые обязаны быть у любого гражданина, да и требуют не у всех (у меня не требовали). Аваль просит незнамо что, чего может, во-первых, не быть, во-вторых, содержать информацию, которой не хочется делиться неизвестно с кем, в-третьих, предъявленное их ещё и не устроить может. По-моему различия очень существенные.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:40
Отношение Аваля
Додано: Суб 05 тра, 2018 22:12
Да, когда нужно снять 100 грн. в банкомате, тогда всё очень красиво. А Вы пойдите в кассу и попробуйте снять, скажем, 100 тыс, вот тогда и увидите как всё будет красиво.
Я недавно пробовал, сейчас расскажу.
Вначале кассирша спросила, заказывал ли я деньги. Когда я сказал, что не заказывал, сказала, типа, о, тогда выдать не сможем. Типа, 100 тыс. с копейками – непосильная сумма для Аваля. Потом, всё же сжалилась и начала перекрикиваться с коллегами в соседних окошках, есть ли у них такая сумма. Общими усилиями деньги собрали.
Но тут началась другая проблема, система не захотела выдать мне деньги, так как я, якобы, в этом месяце уже много снимал, хотя наличкой не снимал ни копейки. Кассирша куда-то там позвонила и долго выясняла, могут ли они выдать деньги такому-то клиенту. Потом меня спрашивала, снимал ли в этом месяце, сколько снимал, сколько переводил.
Потом ещё, когда выяснилось, что я зарплатник, а сумма, которую я хочу снять превышает получаемую в банке месячную зарплату, начала требовать документы происхождения денег. Потом опять что-то долго выясняла по телефону.
В общем, через полчаса такой тягомотины таки согласилась и дала мне денег.
Вот так «красиво» выдаёт Аваль деньги.
Потом я пошёл в ПУМБ и за секунду снял сумму, большую, чем в Авале, без всяких лишних разговоров и расспросов.
С тех пор зарёкся наличку в Авале не снимать.
Додано: Нед 06 тра, 2018 13:48
Andrew75 100 тыс грн и больше - да, безусловно, банкомат столько не даст. И надо в Авале подтверждать происхождение этих денег. Об этом стоило думать заранее!
ПУМБ тоже неплохой банк, тут я в Вами согласна
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