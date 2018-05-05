Додано: Суб 05 тра, 2018 22:12

Marica написав: artemiustas День мира и труда... Поздний вечер... Вопрос банальный - где б наличку снять? ПУМБ закрыт. ОТП что-то мудрое на дверь поставил... Ужас творится в Укрсибе - как в общественном туалете 80-х годов прошлого века: бумажки на полу, на подоконнике, везде... Но нет, это еще не ужас: ужас в том, что мой остаток по карте, оказывается, 0 грн! Во как! Нет, я не в такой степени напраздновалась, врете все, Укрсибы с французским акцентом, но врете! И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой! Ух, и остаток по карте - похоже, что правильно пишет... И банкомат новый! Что сам клавиатуру закрывает! Как же было приятно получить хрустященькие! Спасибо Вам за обслуживание! А то меня ругали, что люблю только Юнекс... Да, я действительно однолюбка - люблю одни хорошие банки! Удачной всем работы и радостного отдыха! День мира и труда... Поздний вечер... Вопрос банальный - где б наличку снять? ПУМБ закрыт. ОТП что-то мудрое на дверь поставил... Ужас творится в Укрсибе - как в общественном туалете 80-х годов прошлого века: бумажки на полу, на подоконнике, везде... Но нет, это еще не ужас: ужас в том, что мой остаток по карте, оказывается, 0 грн! Во как! Нет, я не в такой степени напраздновалась, врете все, Укрсибы с французским акцентом, но врете! И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой! Ух, и остаток по карте - похоже, что правильно пишет... И банкомат новый! Что сам клавиатуру закрывает! Как же было приятно получить хрустященькие! Спасибо Вам за обслуживание! А то меня ругали, что люблю только Юнекс... Да, я действительно однолюбка - люблю одни хорошие банки! Удачной всем работы и радостного отдыха!

Да, когда нужно снять 100 грн. в банкомате, тогда всё очень красиво. А Вы пойдите в кассу и попробуйте снять, скажем, 100 тыс, вот тогда и увидите как всё будет красиво.Я недавно пробовал, сейчас расскажу.Вначале кассирша спросила, заказывал ли я деньги. Когда я сказал, что не заказывал, сказала, типа, о, тогда выдать не сможем. Типа, 100 тыс. с копейками – непосильная сумма для Аваля. Потом, всё же сжалилась и начала перекрикиваться с коллегами в соседних окошках, есть ли у них такая сумма. Общими усилиями деньги собрали.Но тут началась другая проблема, система не захотела выдать мне деньги, так как я, якобы, в этом месяце уже много снимал, хотя наличкой не снимал ни копейки. Кассирша куда-то там позвонила и долго выясняла, могут ли они выдать деньги такому-то клиенту. Потом меня спрашивала, снимал ли в этом месяце, сколько снимал, сколько переводил.Потом ещё, когда выяснилось, что я зарплатник, а сумма, которую я хочу снять превышает получаемую в банке месячную зарплату, начала требовать документы происхождения денег. Потом опять что-то долго выясняла по телефону.В общем, через полчаса такой тягомотины таки согласилась и дала мне денег.Вот так «красиво» выдаёт Аваль деньги.Потом я пошёл в ПУМБ и за секунду снял сумму, большую, чем в Авале, без всяких лишних разговоров и расспросов.С тех пор зарёкся наличку в Авале не снимать.