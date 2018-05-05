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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:14

Re: Райффайзен Банк Аваль

Вот только что позвонил робот с привата и надиктовал, что если через 10 дней не принесу им паспорт и иин - они закроют все мои счета.
в чем отличие от угроз аваля?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:29

  maxim2014 написав:Вот только что позвонил робот с привата и надиктовал, что если через 10 дней не принесу им паспорт и иин - они закроют все мои счета.
в чем отличие от угроз аваля?

В том, что они просят простую идентификацию, с помощью документов, которые обязаны быть у любого гражданина, да и требуют не у всех (у меня не требовали). Аваль просит незнамо что, чего может, во-первых, не быть, во-вторых, содержать информацию, которой не хочется делиться неизвестно с кем, в-третьих, предъявленное их ещё и не устроить может. По-моему различия очень существенные.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:31

M-Audio ну что... чересчур ответственно подошли к этому вопросу :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:40

Отношение Аваля

mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:12

  Marica написав:artemiustas День мира и труда... Поздний вечер... Вопрос банальный - где б наличку снять? ПУМБ закрыт. ОТП что-то мудрое на дверь поставил... Ужас творится в Укрсибе - как в общественном туалете 80-х годов прошлого века: бумажки на полу, на подоконнике, везде... Но нет, это еще не ужас: ужас в том, что мой остаток по карте, оказывается, 0 грн! Во как! Нет, я не в такой степени напраздновалась, врете все, Укрсибы с французским акцентом, но врете! И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой! Ух, и остаток по карте - похоже, что правильно пишет... И банкомат новый! Что сам клавиатуру закрывает! Как же было приятно получить хрустященькие! Спасибо Вам за обслуживание! А то меня ругали, что люблю только Юнекс... Да, я действительно однолюбка - люблю одни хорошие банки! Удачной всем работы и радостного отдыха!

Да, когда нужно снять 100 грн. в банкомате, тогда всё очень красиво. А Вы пойдите в кассу и попробуйте снять, скажем, 100 тыс, вот тогда и увидите как всё будет красиво.
Я недавно пробовал, сейчас расскажу.
Вначале кассирша спросила, заказывал ли я деньги. Когда я сказал, что не заказывал, сказала, типа, о, тогда выдать не сможем. Типа, 100 тыс. с копейками – непосильная сумма для Аваля. Потом, всё же сжалилась и начала перекрикиваться с коллегами в соседних окошках, есть ли у них такая сумма. Общими усилиями деньги собрали.
Но тут началась другая проблема, система не захотела выдать мне деньги, так как я, якобы, в этом месяце уже много снимал, хотя наличкой не снимал ни копейки. Кассирша куда-то там позвонила и долго выясняла, могут ли они выдать деньги такому-то клиенту. Потом меня спрашивала, снимал ли в этом месяце, сколько снимал, сколько переводил.
Потом ещё, когда выяснилось, что я зарплатник, а сумма, которую я хочу снять превышает получаемую в банке месячную зарплату, начала требовать документы происхождения денег. Потом опять что-то долго выясняла по телефону.
В общем, через полчаса такой тягомотины таки согласилась и дала мне денег.
Вот так «красиво» выдаёт Аваль деньги.
Потом я пошёл в ПУМБ и за секунду снял сумму, большую, чем в Авале, без всяких лишних разговоров и расспросов.
С тех пор зарёкся наличку в Авале не снимать.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:46

artemiustas Не переживайте за меня и будьте счастливы!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:48

Andrew75 100 тыс грн и больше - да, безусловно, банкомат столько не даст. И надо в Авале подтверждать происхождение этих денег. Об этом стоило думать заранее!
ПУМБ тоже неплохой банк, тут я в Вами согласна
Marica
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:24

  Marica написав:Andrew75 100 тыс грн и больше - да, безусловно, банкомат столько не даст. И надо в Авале подтверждать происхождение этих денег. Об этом стоило думать заранее!
ПУМБ тоже неплохой банк, тут я в Вами согласна

А почему я должен об этом думать? Почему, сделав на Аваль перевод своих, заметьте, своих денег, я должен доказывать кому-то, что они мои? Почему ПУМБ не спрашивал у меня подтверджение денег, просто пришёл в кассу и снял без всякого предзаказа?
Легче в будущем просто не пользоваться услугами Аваля по снятию наличных денег и всё.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:47

Andrew75

они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит.

миниториг денег идет на входе в банк, а не на выходе .. иначе это обычное воровство. банк не имее тправл не давать доступ к имуществу. Вон кредитвест - мониторит на входе ... он не примет на депо больше денег, чем вы сможете доказать что вы их где-то заработали ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:49

  IMPRINTER написав:Andrew75

они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит.

В когось на практиці були прецеденти ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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