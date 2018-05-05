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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:50

  Ukrainian написав:
  IMPRINTER написав:Andrew75

они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит.

В когось на практиці були прецеденти ?


после скандала отдают. но по их документации при снятии более 100 к налом необходимо подтверждение целей снятия.
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  #<1 ... 548549550551
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