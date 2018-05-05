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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:50
Ukrainian написав: IMPRINTER написав:Andrew75
они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит.
В когось на практиці були прецеденти ?
после скандала отдают. но по их документации при снятии более 100 к налом необходимо подтверждение целей снятия.
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