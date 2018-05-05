после скандала отдают. но по их документации при снятии более 100 к налом необходимо подтверждение целей снятия.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:50
после скандала отдают. но по их документации при снятии более 100 к налом необходимо подтверждение целей снятия.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 17:15
К вопросу о требованиях фин мона в банках, рано или поздно все прийдут к этому, европейцы раньше, отечественные банки позже, но прийдут:
Роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу щодо порядку виконання вимог пункту 72 розділу V Положення № 417 вiд 21.08.2017 № 25-0008/58284
...При цьому, банк керуючись нормами пункту 72 розділу V Положення № 417, самостійно з урахуванням ризик-орієнтованих підходів визначає перелік необхідної інформації [у тому числі інформації, яка є публічною (відкритою), та/або додаткових документів, у тому числі офіційних документів, що мають використовуватися для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, за умови, що обсяг інформації за такими документами є достатнім, на розуміння банка, для проведення відповідної ефективної оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, а також належного аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (оцінці фінансового стану)]. Водночас зауважимо, що використовуючи принцип ризик-орієнтованого підходу до клієнтів з низьким рівнем ризику, які не здійснюють фінансові операції у великих обсягах і щодо яких у банку не виникає підозр, в тому числі тих, які мають рахунки виключно для отримання заробітної плати, пенсійних або інших соціальних виплат, та фінансові операції яких не є ризиковими, банку не потрібно вживати заходів, передбачених підпунктами 1-3 та абзацом шостим пункту 72 розділу V Положення № 417.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:21
iamdimon
банк не может не отдать деньги ... банк может разорвать отношения отдавая деньги, но не отдать он не может. Я тоже имею право послать банк нах и подтереться постановой НБУ - в этом случае банк отдает деньги и разрывает отношения - но просто так не отдавать деньги - нельзя.
при просьбу/требование банка предоставить ему какие-либо бумаги могут быть три варианта:
1) вы предоставляете бумаги, банк они устраивают и он отдает деньги и вы остаетесь дальше клиентом этого банка;
2) вы предоставляете бумаги, банк они не устраивают и он отдает деньги, но при этом разрывает деловые отношения и вы перестаете быть его клиентом;
3) вы отказываетесь предоставить бумаги банку - последствия аналогичные п.2.
вопрос может быть только в том останетесь вы клиентом банка после этого или нет.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 17:57
Ну, главное сделать правильные выводы на будущее. Я их сделал: пока есть другие варианты, большие суммы с Аваля снимать больше не буду.
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:41
Был у них в Апреле по-поводу "письма счастья". Заверили, что никаких подтверждений происхождения средств для сумм до 200к в гривневом эквиваленте не нужно.
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