Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Райффайзен Банк Аваль Райффайзен Банк Аваль + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 548549550551 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 630 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 153 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 117 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 23% 148 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 20% 126 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 86 Всього голосів : 630 Додано: Нед 06 тра, 2018 16:50 Ukrainian написав: IMPRINTER написав: Andrew75



они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит. они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит.

В когось на практиці були прецеденти ? В когось на практиці були прецеденти ?



после скандала отдают. но по их документации при снятии более 100 к налом необходимо подтверждение целей снятия. после скандала отдают. но по их документации при снятии более 100 к налом необходимо подтверждение целей снятия. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34188 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5428 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 17:15 К вопросу о требованиях фин мона в банках, рано или поздно все прийдут к этому, европейцы раньше, отечественные банки позже, но прийдут:



Роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу щодо порядку виконання вимог пункту 72 розділу V Положення № 417 вiд 21.08.2017 № 25-0008/58284

...При цьому, банк керуючись нормами пункту 72 розділу V Положення № 417, самостійно з урахуванням ризик-орієнтованих підходів визначає перелік необхідної інформації [у тому числі інформації, яка є публічною (відкритою), та/або додаткових документів, у тому числі офіційних документів, що мають використовуватися для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, за умови, що обсяг інформації за такими документами є достатнім, на розуміння банка, для проведення відповідної ефективної оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, а також належного аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (оцінці фінансового стану)]. Водночас зауважимо, що використовуючи принцип ризик-орієнтованого підходу до клієнтів з низьким рівнем ризику, які не здійснюють фінансові операції у великих обсягах і щодо яких у банку не виникає підозр, в тому числі тих, які мають рахунки виключно для отримання заробітної плати, пенсійних або інших соціальних виплат, та фінансові операції яких не є ризиковими, банку не потрібно вживати заходів, передбачених підпунктами 1-3 та абзацом шостим пункту 72 розділу V Положення № 417.​​​​​​​ iamdimon Повідомлень: 24 З нами з: 01.04.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 17:21 iamdimon



банк не может не отдать деньги ... банк может разорвать отношения отдавая деньги, но не отдать он не может. Я тоже имею право послать банк нах и подтереться постановой НБУ - в этом случае банк отдает деньги и разрывает отношения - но просто так не отдавать деньги - нельзя.

при просьбу/требование банка предоставить ему какие-либо бумаги могут быть три варианта:



1) вы предоставляете бумаги, банк они устраивают и он отдает деньги и вы остаетесь дальше клиентом этого банка;

2) вы предоставляете бумаги, банк они не устраивают и он отдает деньги, но при этом разрывает деловые отношения и вы перестаете быть его клиентом;

3) вы отказываетесь предоставить бумаги банку - последствия аналогичные п.2.



вопрос может быть только в том останетесь вы клиентом банка после этого или нет. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34188 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5428 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 17:57 IMPRINTER написав: Andrew75



они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит.



миниториг денег идет на входе в банк, а не на выходе .. иначе это обычное воровство. банк не имее тправл не давать доступ к имуществу. Вон кредитвест - мониторит на входе ... он не примет на депо больше денег, чем вы сможете доказать что вы их где-то заработали ... они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит.миниториг денег идет на входе в банк, а не на выходе .. иначе это обычное воровство. банк не имее тправл не давать доступ к имуществу. Вон кредитвест - мониторит на входе ... он не примет на депо больше денег, чем вы сможете доказать что вы их где-то заработали ...

Ну, главное сделать правильные выводы на будущее. Я их сделал: пока есть другие варианты, большие суммы с Аваля снимать больше не буду. Ну, главное сделать правильные выводы на будущее. Я их сделал: пока есть другие варианты, большие суммы с Аваля снимать больше не буду. Andrew75 Повідомлень: 734 З нами з: 30.09.15 Подякував: 110 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 18:41 Andrew75 написав: Marica написав: artemiustas День мира и труда... Поздний вечер... Вопрос банальный - где б наличку снять? ПУМБ закрыт. ОТП что-то мудрое на дверь поставил... Ужас творится в Укрсибе - как в общественном туалете 80-х годов прошлого века: бумажки на полу, на подоконнике, везде... Но нет, это еще не ужас: ужас в том, что мой остаток по карте, оказывается, 0 грн! Во как! Нет, я не в такой степени напраздновалась, врете все, Укрсибы с французским акцентом, но врете! И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой! Ух, и остаток по карте - похоже, что правильно пишет... И банкомат новый! Что сам клавиатуру закрывает! Как же было приятно получить хрустященькие! Спасибо Вам за обслуживание! А то меня ругали, что люблю только Юнекс... Да, я действительно однолюбка - люблю одни хорошие банки! Удачной всем работы и радостного отдыха! День мира и труда... Поздний вечер... Вопрос банальный - где б наличку снять? ПУМБ закрыт. ОТП что-то мудрое на дверь поставил... Ужас творится в Укрсибе - как в общественном туалете 80-х годов прошлого века: бумажки на полу, на подоконнике, везде... Но нет, это еще не ужас: ужас в том, что мой остаток по карте, оказывается, 0 грн! Во как! Нет, я не в такой степени напраздновалась, врете все, Укрсибы с французским акцентом, но врете! И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой! Ух, и остаток по карте - похоже, что правильно пишет... И банкомат новый! Что сам клавиатуру закрывает! Как же было приятно получить хрустященькие! Спасибо Вам за обслуживание! А то меня ругали, что люблю только Юнекс... Да, я действительно однолюбка - люблю одни хорошие банки! Удачной всем работы и радостного отдыха!

Да, когда нужно снять 100 грн. в банкомате, тогда всё очень красиво. А Вы пойдите в кассу и попробуйте снять, скажем, 100 тыс, вот тогда и увидите как всё будет красиво.

Я недавно пробовал, сейчас расскажу.

Вначале кассирша спросила, заказывал ли я деньги. Когда я сказал, что не заказывал, сказала, типа, о, тогда выдать не сможем. Типа, 100 тыс. с копейками – непосильная сумма для Аваля. Потом, всё же сжалилась и начала перекрикиваться с коллегами в соседних окошках, есть ли у них такая сумма. Общими усилиями деньги собрали.

Но тут началась другая проблема, система не захотела выдать мне деньги, так как я, якобы, в этом месяце уже много снимал, хотя наличкой не снимал ни копейки. Кассирша куда-то там позвонила и долго выясняла, могут ли они выдать деньги такому-то клиенту. Потом меня спрашивала, снимал ли в этом месяце, сколько снимал, сколько переводил.

Потом ещё, когда выяснилось, что я зарплатник, а сумма, которую я хочу снять превышает получаемую в банке месячную зарплату, начала требовать документы происхождения денег. Потом опять что-то долго выясняла по телефону.

В общем, через полчаса такой тягомотины таки согласилась и дала мне денег.

Вот так «красиво» выдаёт Аваль деньги.

Потом я пошёл в ПУМБ и за секунду снял сумму, большую, чем в Авале, без всяких лишних разговоров и расспросов.

С тех пор зарёкся наличку в Авале не снимать. Да, когда нужно снять 100 грн. в банкомате, тогда всё очень красиво. А Вы пойдите в кассу и попробуйте снять, скажем, 100 тыс, вот тогда и увидите как всё будет красиво.Я недавно пробовал, сейчас расскажу.Вначале кассирша спросила, заказывал ли я деньги. Когда я сказал, что не заказывал, сказала, типа, о, тогда выдать не сможем. Типа, 100 тыс. с копейками – непосильная сумма для Аваля. Потом, всё же сжалилась и начала перекрикиваться с коллегами в соседних окошках, есть ли у них такая сумма. Общими усилиями деньги собрали.Но тут началась другая проблема, система не захотела выдать мне деньги, так как я, якобы, в этом месяце уже много снимал, хотя наличкой не снимал ни копейки. Кассирша куда-то там позвонила и долго выясняла, могут ли они выдать деньги такому-то клиенту. Потом меня спрашивала, снимал ли в этом месяце, сколько снимал, сколько переводил.Потом ещё, когда выяснилось, что я зарплатник, а сумма, которую я хочу снять превышает получаемую в банке месячную зарплату, начала требовать документы происхождения денег. Потом опять что-то долго выясняла по телефону.В общем, через полчаса такой тягомотины таки согласилась и дала мне денег.Вот так «красиво» выдаёт Аваль деньги.Потом я пошёл в ПУМБ и за секунду снял сумму, большую, чем в Авале, без всяких лишних разговоров и расспросов.С тех пор зарёкся наличку в Авале не снимать.



Был у них в Апреле по-поводу "письма счастья". Заверили, что никаких подтверждений происхождения средств для сумм до 200к в гривневом эквиваленте не нужно. Был у них в Апреле по-поводу "письма счастья". Заверили, что никаких подтверждений происхождения средств для сумм до 200к в гривневом эквиваленте не нужно. Shustoff Повідомлень: 112 З нами з: 01.11.16 Подякував: 2 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 19:25 IMPRINTER написав: банк не может не отдать деньги ... банк может разорвать отношения отдавая деньги, но не отдать он не может. Я тоже имею право послать банк нах и подтереться постановой НБУ - в этом случае банк отдает деньги и разрывает отношения - но просто так не отдавать деньги - нельзя. банк не может не отдать деньги ... банк может разорвать отношения отдавая деньги, но не отдать он не может. Я тоже имею право послать банк нах и подтереться постановой НБУ - в этом случае банк отдает деньги и разрывает отношения - но просто так не отдавать деньги - нельзя.

Ой, да прямо там. Девятки уже забыли что-ли? У нас же в принципе нет защиты клиента от произвола хоть государства, хоть банков, хоть коммунальщиков - никого из хоть сколько-нибудь приближен к системе.

Что мешает операционисту сказать "у меня инструкция, или документы, или пшёл отсюда"? Или "пишите заявление, банк рассмотрит в течение 30 дней", после чего скажет "Какое заявление, нет у нас никакого заявления. Ну и что, что у вас копия с подписью и входящим номером? Вам же сказали - нету, вот вы тупой".

И куда вы с этим пойдете? Год оббивать пороги полиции, прокуратуры, писать в НБУ, чтобы просто получить свои деньги, и без шансов кого-либо наказать? Ведь для любых правоохранительных органов нет алиби железнее, чем "мы действовали по инструкции". Ой, да прямо там. Девятки уже забыли что-ли? У нас же в принципе нет защиты клиента от произвола хоть государства, хоть банков, хоть коммунальщиков - никого из хоть сколько-нибудь приближен к системе.Что мешает операционисту сказать "у меня инструкция, или документы, или пшёл отсюда"? Или "пишите заявление, банк рассмотрит в течение 30 дней", после чего скажет "Какое заявление, нет у нас никакого заявления. Ну и что, что у вас копия с подписью и входящим номером? Вам же сказали - нету, вот вы тупой".И куда вы с этим пойдете? Год оббивать пороги полиции, прокуратуры, писать в НБУ, чтобы просто получить свои деньги, и без шансов кого-либо наказать? Ведь для любых правоохранительных органов нет алиби железнее, чем "мы действовали по инструкции". M-Audio Повідомлень: 1201 З нами з: 23.03.11 Подякував: 192 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 19:33 M-Audio



помню девятки - но пумб отдал после закрытия счета.

я говорю про ситуацию - мы вам не отдадим деньги пока вы не удовлетворить нас доками.

так поступал примат при бене - тупо присваивал себе деньги и всё.

щас примат все как описано ранее - рвет отношения и сам приглащшает забрать деньги. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34188 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5428 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 548549550551 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], mihasik valya і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Альфа-Банк 1 ... 5607 , 5608 , 5609

Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 56087 7204189

IMPRINTER Нед 06 тра, 2018 20:08 Банк Восток 1 ... 88 , 89 , 90

Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35 Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35 898 210143

IMPRINTER Нед 06 тра, 2018 18:37 БМ БАНК 1 ... 483 , 484 , 485

Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41 Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41 4843 778210

darmet Нед 06 тра, 2018 16:41