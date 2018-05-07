Додано: Нед 06 тра, 2018 17:21

iamdimon



банк не может не отдать деньги ... банк может разорвать отношения отдавая деньги, но не отдать он не может. Я тоже имею право послать банк нах и подтереться постановой НБУ - в этом случае банк отдает деньги и разрывает отношения - но просто так не отдавать деньги - нельзя.

при просьбу/требование банка предоставить ему какие-либо бумаги могут быть три варианта:



1) вы предоставляете бумаги, банк они устраивают и он отдает деньги и вы остаетесь дальше клиентом этого банка;

2) вы предоставляете бумаги, банк они не устраивают и он отдает деньги, но при этом разрывает деловые отношения и вы перестаете быть его клиентом;

3) вы отказываетесь предоставить бумаги банку - последствия аналогичные п.2.



вопрос может быть только в том останетесь вы клиентом банка после этого или нет.

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