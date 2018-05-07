К вопросу о требованиях фин мона в банках, рано или поздно все прийдут к этому, европейцы раньше, отечественные банки позже, но прийдут:
Роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу щодо порядку виконання вимог пункту 72 розділу V Положення № 417 вiд 21.08.2017 № 25-0008/58284 ...При цьому, банк керуючись нормами пункту 72 розділу V Положення № 417, самостійно з урахуванням ризик-орієнтованих підходів визначає перелік необхідної інформації [у тому числі інформації, яка є публічною (відкритою), та/або додаткових документів, у тому числі офіційних документів, що мають використовуватися для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, за умови, що обсяг інформації за такими документами є достатнім, на розуміння банка, для проведення відповідної ефективної оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, а також належного аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (оцінці фінансового стану)]. Водночас зауважимо, що використовуючи принцип ризик-орієнтованого підходу до клієнтів з низьким рівнем ризику, які не здійснюють фінансові операції у великих обсягах і щодо яких у банку не виникає підозр, в тому числі тих, які мають рахунки виключно для отримання заробітної плати, пенсійних або інших соціальних виплат, та фінансові операції яких не є ризиковими, банку не потрібно вживати заходів, передбачених підпунктами 1-3 та абзацом шостим пункту 72 розділу V Положення № 417.
банк не может не отдать деньги ... банк может разорвать отношения отдавая деньги, но не отдать он не может. Я тоже имею право послать банк нах и подтереться постановой НБУ - в этом случае банк отдает деньги и разрывает отношения - но просто так не отдавать деньги - нельзя. при просьбу/требование банка предоставить ему какие-либо бумаги могут быть три варианта:
1) вы предоставляете бумаги, банк они устраивают и он отдает деньги и вы остаетесь дальше клиентом этого банка; 2) вы предоставляете бумаги, банк они не устраивают и он отдает деньги, но при этом разрывает деловые отношения и вы перестаете быть его клиентом; 3) вы отказываетесь предоставить бумаги банку - последствия аналогичные п.2.
вопрос может быть только в том останетесь вы клиентом банка после этого или нет.
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они не просто просят их подтвердить - они просят им еще обосновать куда ты их потратить собираешься !!! и подтвердить это документально ! т.е. снять и пойти купить доллары, переразместить в другом банке - не катит.
миниториг денег идет на входе в банк, а не на выходе .. иначе это обычное воровство. банк не имее тправл не давать доступ к имуществу. Вон кредитвест - мониторит на входе ... он не примет на депо больше денег, чем вы сможете доказать что вы их где-то заработали ...
Ну, главное сделать правильные выводы на будущее. Я их сделал: пока есть другие варианты, большие суммы с Аваля снимать больше не буду.
Marica написав:artemiustas День мира и труда... Поздний вечер... Вопрос банальный - где б наличку снять? ПУМБ закрыт. ОТП что-то мудрое на дверь поставил... Ужас творится в Укрсибе - как в общественном туалете 80-х годов прошлого века: бумажки на полу, на подоконнике, везде... Но нет, это еще не ужас: ужас в том, что мой остаток по карте, оказывается, 0 грн! Во как! Нет, я не в такой степени напраздновалась, врете все, Укрсибы с французским акцентом, но врете! И тут на моем пути попался Аваль... Красивый такой! Ух, и остаток по карте - похоже, что правильно пишет... И банкомат новый! Что сам клавиатуру закрывает! Как же было приятно получить хрустященькие! Спасибо Вам за обслуживание! А то меня ругали, что люблю только Юнекс... Да, я действительно однолюбка - люблю одни хорошие банки! Удачной всем работы и радостного отдыха!
Да, когда нужно снять 100 грн. в банкомате, тогда всё очень красиво. А Вы пойдите в кассу и попробуйте снять, скажем, 100 тыс, вот тогда и увидите как всё будет красиво. Я недавно пробовал, сейчас расскажу. Вначале кассирша спросила, заказывал ли я деньги. Когда я сказал, что не заказывал, сказала, типа, о, тогда выдать не сможем. Типа, 100 тыс. с копейками – непосильная сумма для Аваля. Потом, всё же сжалилась и начала перекрикиваться с коллегами в соседних окошках, есть ли у них такая сумма. Общими усилиями деньги собрали. Но тут началась другая проблема, система не захотела выдать мне деньги, так как я, якобы, в этом месяце уже много снимал, хотя наличкой не снимал ни копейки. Кассирша куда-то там позвонила и долго выясняла, могут ли они выдать деньги такому-то клиенту. Потом меня спрашивала, снимал ли в этом месяце, сколько снимал, сколько переводил. Потом ещё, когда выяснилось, что я зарплатник, а сумма, которую я хочу снять превышает получаемую в банке месячную зарплату, начала требовать документы происхождения денег. Потом опять что-то долго выясняла по телефону. В общем, через полчаса такой тягомотины таки согласилась и дала мне денег. Вот так «красиво» выдаёт Аваль деньги. Потом я пошёл в ПУМБ и за секунду снял сумму, большую, чем в Авале, без всяких лишних разговоров и расспросов. С тех пор зарёкся наличку в Авале не снимать.
Был у них в Апреле по-поводу "письма счастья". Заверили, что никаких подтверждений происхождения средств для сумм до 200к в гривневом эквиваленте не нужно.
IMPRINTER написав:банк не может не отдать деньги ... банк может разорвать отношения отдавая деньги, но не отдать он не может. Я тоже имею право послать банк нах и подтереться постановой НБУ - в этом случае банк отдает деньги и разрывает отношения - но просто так не отдавать деньги - нельзя.
Ой, да прямо там. Девятки уже забыли что-ли? У нас же в принципе нет защиты клиента от произвола хоть государства, хоть банков, хоть коммунальщиков - никого из хоть сколько-нибудь приближен к системе. Что мешает операционисту сказать "у меня инструкция, или документы, или пшёл отсюда"? Или "пишите заявление, банк рассмотрит в течение 30 дней", после чего скажет "Какое заявление, нет у нас никакого заявления. Ну и что, что у вас копия с подписью и входящим номером? Вам же сказали - нету, вот вы тупой". И куда вы с этим пойдете? Год оббивать пороги полиции, прокуратуры, писать в НБУ, чтобы просто получить свои деньги, и без шансов кого-либо наказать? Ведь для любых правоохранительных органов нет алиби железнее, чем "мы действовали по инструкции".
помню девятки - но пумб отдал после закрытия счета. я говорю про ситуацию - мы вам не отдадим деньги пока вы не удовлетворить нас доками. так поступал примат при бене - тупо присваивал себе деньги и всё. щас примат все как описано ранее - рвет отношения и сам приглащшает забрать деньги.
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