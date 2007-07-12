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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:58
Служба безопасности получает 2 за кредитование . Выдача кредитов по левым данным , не проверяют достоверность информации . Спасибо Лаваль мне звонят коллекторы которых я посылаю ... :)
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halichenko
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:59
Как так не проверить контактный номер и адресс прописки . Вы что вообще умом тронулись ?
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halichenko
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:32
halichenko
Вы с кем разговариваете - сами с собой? Плохой признак
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Vorlon
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П'ят 11 тра, 2018 16:54
mustbe
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