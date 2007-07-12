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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:58

Служба безопасности получает 2 за кредитование . Выдача кредитов по левым данным , не проверяют достоверность информации . Спасибо Лаваль мне звонят коллекторы которых я посылаю ... :)
halichenko
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Повідомлень: 2
З нами з: 11.05.18
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:59

Как так не проверить контактный номер и адресс прописки . Вы что вообще умом тронулись ?
halichenko
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Повідомлень: 2
З нами з: 11.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:32

halichenko
Вы с кем разговариваете - сами с собой? Плохой признак :?
Vorlon
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 14.06.13
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  #<1 ... 549550551552
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