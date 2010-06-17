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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:58
Служба безопасности получает 2 за кредитование . Выдача кредитов по левым данным , не проверяют достоверность информации . Спасибо Лаваль мне звонят коллекторы которых я посылаю ... :)
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:59
Как так не проверить контактный номер и адресс прописки . Вы что вообще умом тронулись ?
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:14
Re: Райффайзен Банк Аваль
Вы не один такой, у меня похожая ситуация с Идеей, уже сменилось 3 коллектора, все пытаются найти какую-то Трофимовну
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:16
Карта идентификации
С 14.05 отменяется карта идентификации. Только по фин.номеру будут идентифицировать.
Также будет новый мобильный и интернет-банкинг (обещают с 14.05).
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:51
надо с уни на карту снять денег - чую несколько дней это сделать не сможем
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Додано: Суб 12 тра, 2018 09:53
Re: Райффайзен Банк Аваль
Про карту в отделении сказали ? Знаю что в этом месяце будут менять и иб , и мобайл . Вроде и сайт переделали полностью
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:55
Re: Райффайзен Банк Аваль
смс еще приходила что процедура идентификации изменится с 14.05. Без деталей
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:58
Re: Райффайзен Банк Аваль
Мне не пришла .
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