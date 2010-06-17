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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:58

Служба безопасности получает 2 за кредитование . Выдача кредитов по левым данным , не проверяют достоверность информации . Спасибо Лаваль мне звонят коллекторы которых я посылаю ... :)
halichenko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:59

Как так не проверить контактный номер и адресс прописки . Вы что вообще умом тронулись ?
halichenko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:32

halichenko
Вы с кем разговариваете - сами с собой? Плохой признак :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:14

Re: Райффайзен Банк Аваль

  halichenko написав:Служба безопасности получает 2 за кредитование . Выдача кредитов по левым данным , не проверяют достоверность информации . Спасибо Лаваль мне звонят коллекторы которых я посылаю ... :)


Вы не один такой, у меня похожая ситуация с Идеей, уже сменилось 3 коллектора, все пытаются найти какую-то Трофимовну :lol:
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:16

Карта идентификации

С 14.05 отменяется карта идентификации. Только по фин.номеру будут идентифицировать.
Также будет новый мобильный и интернет-банкинг (обещают с 14.05).
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:51

  anikola13 написав:С 14.05 отменяется карта идентификации. Только по фин.номеру будут идентифицировать.
Также будет новый мобильный и интернет-банкинг (обещают с 14.05).


:shock:
надо с уни на карту снять денег - чую несколько дней это сделать не сможем
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:53

Re: Райффайзен Банк Аваль

anikola13 написав:С 14.05 отменяется карта идентификации. Только по фин.номеру будут идентифицировать.
Также будет новый мобильный и интернет-банкинг (обещают с 14.05).

Про карту в отделении сказали ? Знаю что в этом месяце будут менять и иб , и мобайл . Вроде и сайт переделали полностью
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

смс еще приходила что процедура идентификации изменится с 14.05. Без деталей
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:58

Re: Райффайзен Банк Аваль

Мне не пришла .
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:53

  Batarejkin написав:Мне не пришла .

Мне пришла. На горячке сказали о деталях, которые описал выше.
anikola13
 
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