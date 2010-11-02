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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 16:35

  makor06 написав:смс еще приходила что процедура идентификации изменится с 14.05. Без деталей


даже страшно представить ... неужели мазок из ануса будут теперь брать?
Д.Б.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:29

  makor06 написав:смс еще приходила что процедура идентификации изменится с 14.05. Без деталей

Меняется процедура идентификации клиента при обращении в колл центр банка, теперь не нужно комбинация логина и секретного пароля.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:36

Re: Райффайзен Банк Аваль

кто знает когда заработает Райфайзен Онлайн? сейчас не пускает.
игнор:
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bamper
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ну учитывая что в понедельник или ночью на понедельник они выкатят его в релиз, то старый наверное будет по ссылке типа такой old. иб и тд. , а новый по обычной ссылке , а потом старый потушат позже - как это сделал укрсиб. В понедельник уже увидим.
Востаннє редагувалось Batarejkin в Суб 12 тра, 2018 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

ИБ работает старый. только что зашел
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:48

  makor06 написав:ИБ работает старый. только что зашел

старый это https://online.aval.ua ?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:49

Re: Райффайзен Банк Аваль

угу
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:51

Re: Райффайзен Банк Аваль

меня не пускает с ошибкой что неверный логин\пароль хотя они правильные на 100%...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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