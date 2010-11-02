даже страшно представить ... неужели мазок из ануса будут теперь брать?
Д.Б.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 16:35
даже страшно представить ... неужели мазок из ануса будут теперь брать?
Д.Б.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 19:29
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:36
Re: Райффайзен Банк Аваль
кто знает когда заработает Райфайзен Онлайн? сейчас не пускает.
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:40
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ну учитывая что в понедельник или ночью на понедельник они выкатят его в релиз, то старый наверное будет по ссылке типа такой old. иб и тд. , а новый по обычной ссылке , а потом старый потушат позже - как это сделал укрсиб. В понедельник уже увидим.
Востаннє редагувалось Batarejkin в Суб 12 тра, 2018 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:41
Re: Райффайзен Банк Аваль
ИБ работает старый. только что зашел
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:48
старый это
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:49
Re: Райффайзен Банк Аваль
угу
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:51
Re: Райффайзен Банк Аваль
меня не пускает с ошибкой что неверный логин\пароль хотя они правильные на 100%...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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