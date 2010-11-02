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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:34

Re: Райффайзен Банк Аваль

404 - пока ничего не работает ))
Batarejkin
 
Повідомлень: 1323
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Подякував: 13 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:35

  Computer написав:Включили новый ИБ https://online.aval.ua/

Краасиивый! :evil:

HTTP Status 404 – Not Found
Type Status Report

Message /bfo/channel/web/loginframe.jsp

Description The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.

Apache Tomcat/8.5.23
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

https://screenshots.firefox.com/ibvrwdY ... ne.aval.ua
Computer
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:49

Computer, понятно
Под Хромом нуна юзать старую версию
https://old-online.aval.ua/bfo/channel/ ... ?locale=UK
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24324
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Новая версия дико тупит
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2303
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  #<1 ... 551552553554
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