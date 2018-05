Додано: Пон 14 тра, 2018 10:35

Computer написав: Включили новый ИБ https://online.aval.ua/ Включили новый ИБ

Краасиивый!HTTP Status 404 – Not FoundType Status ReportMessage /bfo/channel/web/loginframe.jspDescription The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.Apache Tomcat/8.5.23