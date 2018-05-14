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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:34
Re: Райффайзен Банк Аваль
404 - пока ничего не работает ))
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:35
Краасиивый!
HTTP Status 404 – Not Found
Type Status Report
Message /bfo/channel/web/loginframe.jsp
Description The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.
Apache Tomcat/8.5.23
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:42
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:49
Computer, понятно
Под Хромом нуна юзать старую версию
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
Новая версия дико тупит
Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:26
Re: Райффайзен Банк Аваль
Новая версия померла.
Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:54
В FAQ к новому ИБ у Аваля написано
Чи зможу я користуватися старою версією Raiffeisen Online і далі?
Якщо Ви пройдете процедуру реєстрації у новому Raiffeisen Online , то стара версія стане для Вас одразу недоступною. Якщо Ви не реєструєтесь у новому Інтернет-Банкінгу - стара версія Raiffeisen Online стане остаточно недоступною у липні 2018.
Так что я бы не спешил регистрироваться пока они новый ИБ не отладят нормально.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:23
Re: Райффайзен Банк Аваль
Панове, а хто знає, міняється тільки десктопна версія, чи мобільний додаток також? А то навіть боюся пробувати влізти, зважаючи на попередній пост
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:26
Re: Райффайзен Банк Аваль
На ведре уже есть.
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 14 тра, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Свинорыл 80lvl
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