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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:34

Re: Райффайзен Банк Аваль

404 - пока ничего не работает ))
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:35

  Computer написав:Включили новый ИБ https://online.aval.ua/

Краасиивый! :evil:

HTTP Status 404 – Not Found
Type Status Report

Message /bfo/channel/web/loginframe.jsp

Description The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.

Apache Tomcat/8.5.23
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

https://screenshots.firefox.com/ibvrwdY ... ne.aval.ua
Computer
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:49

Computer, понятно
Под Хромом нуна юзать старую версию
https://old-online.aval.ua/bfo/channel/ ... ?locale=UK
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Новая версия дико тупит
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:26

Re: Райффайзен Банк Аваль

Новая версия померла.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:54

В FAQ к новому ИБ у Аваля написано

Чи зможу я користуватися старою версією Raiffeisen Online і далі?
Якщо Ви пройдете процедуру реєстрації у новому Raiffeisen Online , то стара версія стане для Вас одразу недоступною. Якщо Ви не реєструєтесь у новому Інтернет-Банкінгу - стара версія Raiffeisen Online стане остаточно недоступною у липні 2018.


Так что я бы не спешил регистрироваться пока они новый ИБ не отладят нормально.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:23

Re: Райффайзен Банк Аваль

Панове, а хто знає, міняється тільки десктопна версія, чи мобільний додаток також? А то навіть боюся пробувати влізти, зважаючи на попередній пост
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asp
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:24

asp "Мобільні додатки будуть доступні найближчим часом"
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:26

Re: Райффайзен Банк Аваль

asp написав:Панове, а хто знає, міняється тільки десктопна версія, чи мобільний додаток також? А то навіть боюся пробувати влізти, зважаючи на попередній пост
На ведре уже есть.
Зображення
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 14 тра, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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cdj2
 
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