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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:26

  asp написав:Панове, а хто знає, міняється тільки десктопна версія, чи мобільний додаток також? А то навіть боюся пробувати влізти, зважаючи на попередній пост

старая Мобильная апликуха пашет нормально, покаа. Перекидывал между своими нормально 30мин назад. А для СЭПов я туда шаблонов так и не накидал :(
Востаннє редагувалось clientage в Пон 14 тра, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:26

Для Android клиент доступен с обеда - https://play.google.com/store/apps/deta ... nt.android
Для ios я не в курсе.
tricks
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:28

Re: Райффайзен Банк Аваль

Дякую всім за відповіді. Поки що залишу стару версію на мобільному. На всяк випадок
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:08

  tricks написав:Для Android клиент доступен с обеда - https://play.google.com/store/apps/deta ... nt.android
Для ios я не в курсе.

Для ios обещали через пару дней подлить.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:18

Добрый день.
Старая версия все?

На компе пишет" Шановний клієнте! Будь ласка, скористайтеся новою версією системи Raiffeisen Online."
В мобильной версии "некоректний логін або пароль"
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:26

  Andi_30 написав:Добрый день.
Старая версия все?

На компе пишет" Шановний клієнте! Будь ласка, скористайтеся новою версією системи Raiffeisen Online."
В мобильной версии "некоректний логін або пароль"

у меня такая лажа была...
в хроме новая версия не открывается. открыл ее в IE и прошел регистрацию. но войти так и не получилось. поставил новую версию на телефон (по ссылке выше) и по новой учетке успешно зашел.
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Andi_30 написав:Добрый день.
Старая версия все?
Тільки що перевірила, мене в стару версію на компі з хрому пускає. В нову ще не лізла
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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