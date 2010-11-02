старая Мобильная апликуха пашет нормально, покаа. Перекидывал между своими нормально 30мин назад. А для СЭПов я туда шаблонов так и не накидал
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:26
старая Мобильная апликуха пашет нормально, покаа. Перекидывал между своими нормально 30мин назад. А для СЭПов я туда шаблонов так и не накидал
Востаннє редагувалось clientage в Пон 14 тра, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:26
Для Android клиент доступен с обеда -
Для ios я не в курсе.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:28
Re: Райффайзен Банк Аваль
Дякую всім за відповіді. Поки що залишу стару версію на мобільному. На всяк випадок
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:08
Для ios обещали через пару дней подлить.
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:18
Добрый день.
Старая версия все?
На компе пишет" Шановний клієнте! Будь ласка, скористайтеся новою версією системи Raiffeisen Online."
В мобильной версии "некоректний логін або пароль"
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:26
у меня такая лажа была...
в хроме новая версия не открывается. открыл ее в IE и прошел регистрацию. но войти так и не получилось. поставил новую версию на телефон (по ссылке выше) и по новой учетке успешно зашел.
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:31
Re: Райффайзен Банк Аваль
Тільки що перевірила, мене в стару версію на компі з хрому пускає. В нову ще не лізла
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:18
Re: Райффайзен Банк Аваль
Старая версия всё только если вы зарегались в новой.
Совсем отключить её в июле обещают.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:21
Re: Райффайзен Банк Аваль
У кого-то перенеслись шаблоны из старого ИБ ? Об этом написано на странице входа в новый ИБ.
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:23
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