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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:21

Batarejkin Не перенеслись. Во будет, если с чистого листа :(
anikola13
 
Повідомлень: 419
З нами з: 08.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

Попереносились из вэб и мобильной, виджеты в платежах есть
Chicheva
 
Повідомлень: 106
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:58

  Batarejkin написав:У кого-то перенеслись шаблоны из старого ИБ ? Об этом написано на странице входа в новый ИБ.

Перенеслись, в новой веб версии пишет, что шаблоны переносятся в течении суток, при чем вроде и с старой приложухи с старого веб иб.
iamdimon
 
Повідомлень: 29
З нами з: 01.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 553554555556
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