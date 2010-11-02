|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 06:21
Batarejkin
Не перенеслись. Во будет, если с чистого листа
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 419
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:55
Попереносились из вэб и мобильной, виджеты в платежах есть
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:58
Batarejkin написав:
У кого-то перенеслись шаблоны из старого ИБ ? Об этом написано на странице входа в новый ИБ.
Перенеслись, в новой веб версии пишет, что шаблоны переносятся в течении суток, при чем вроде и с старой приложухи с старого веб иб.
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12876
|2491669
|
|
|3336
|455058
|
|
|56214
|7226922
|
|